"Це не що інше, як ІПСО": у Сумській ОВА сказали, чи є на кордоні 10 тисяч російських військових

Західні аналітики стверджують, що на Північному напрямку ворог зосереджує особовий склад та техніку для потенційних наступальних операцій. Водночас в Сумській обласній військовій адміністрації зазначили, чи відповідає це дійсності.

Власне, у виданні The Times констатували, що Росія зосередила на кордоні 10 тисяч своїх військових. Однак офіційна українська влада стверджує, що це не є правдою.

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Ворог насправді вдається до ІПСО

В Сумській ОВА поінформували, що станом на сьогодні – себто на 17 лютого – Росія не сформувала ударного угруповання ворога на кордоні зі Сумщиною. Тобто повідомлення про це є частиною кремлівської пропаганди.

Сумська ОВА вже звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних. За попередньою інформацією, це не що інше, як ІПСО,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, влада Сум та області закликала людей бути пильними й довіряти тільки офіційним джерелам. У час війни це є особливо важливим.

Що таке ІПСО Цю абревіатуру можна розшифрувати як "інформаційно-психологічні операції". До них вдається ворог для того, аби викликати у людей негативні емоції або загалом похитнути емоційний стан.

Джерело: Вікіпедія



Як не піддаватися ІПСО окупанта / Картинка 24 Каналу

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