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      Правда чи не дуже: де і як перевіряти кандидатів у президенти України

      73 Читать новость на русском
      Де перевіряти кандидатів у президенти України 2019
      Де перевіряти кандидатів у президенти України 2019 / Фото з відкритих джерел

      До виборів президента України залишилось максимально мало часу, а отже, необхідно бути готовим робити свій вибір свідомо. Сучасний інформаційний простір запрошує – усю потрібну інформацію про кандидатів у президенти можна отримати майже миттєво. Звісно, якщо знати, де її шукати.

      Просто вводити у Google прізвище кандидата – не найкраще рішення. Серед сотень посилань якщо і вдасться натрапити на конструктивне, то пошуки заберуть багатенько часу. Десятки відкритих вкладок здатні дезорієнтувати і втомити навіть найстійкіших. 

      Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати

      Сайт ЦВК

      Найперше – сайт Центральної виборчої комісії. Для любителів класики. Тут традиційно дізнаємося загальні відомості про претендентів на головний пост країни – місце народження, де кандидат живе зараз, яка в нього освіта і хто його висунув.


      Концептуальна інформація від "ЦВК"

      "Чесно"

      Гарний варіант для тих, хто любить перевіряти на совість. Тут – детальна біографія та опис усієї політичної діяльності із всіма важливими (і інколи дуже численними) нюансами.

      Окрім офіційних передвиборчих програм кандидатів у президенти, на "Чесно" можна переглянути і антикорупційні розслідування, до яких вони причетні. Тут, до слова, можна перевірити не лише політиків, але й цілі партії.

      Читайте також: Що відомо про топ-5 кандидатів у президенти: коротка біографія

      "Посіпаки"

      Скажи мені, хто твої помічники, і я скажу, хто ти. Якщо хочете дізнатись, хто у команді кандидата, то вам сюди. Потрібно лише ввести прізвище – і отримаєте цілий список помічників.


      Відкрита база даних помічників нардепів

      Система дозволяє простежити всі етапи політичної кар'єри об'єктів пошуку. Окрім того, тут можна переглянути кар’єрний ріст помічників.

      Читайте також: Рейтинги кандидатів: як маніпулюють виборцями

      Декларації

      Аби ознайомитись із електронними "сповідями" кандидатів, необхідно заглянути сюди. Це наймасштабніша в Україні спроба зібрати декларації чиновників разом, аби їх було зручно аналізувати.


      Найповніша база електронних декларацій політиків

      Так, не завжди політики пишуть правду, але це вже справа інших ресурсів. Тут можна подивитись на улюблених родичів кандидатів: кому з їхніх родин дісталось найбільше майна та автомобілів.

      Антологія брехні від VoxUkraine

      Усі маніпуляції – тут. Проект "Антологія брехні" запустили на сайті nepravda.org – вона не дасть політичній пам’яті українців стати розмитою. Що кандидати у президенти говорили про газ, медицину, землю, армію, державний борг, пенсії, субсидії та на інші теми – усе зібране разом.


      Рейтинг брехні кандидатів

      Вибір робити відповідально

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: остаточний список

      24 канал зібрав усю потрібну інформацію про претендентів на пост президента – кар'єрні повороти,  політичні амбіції та скуплене майно.

      основні біографічні факти про кадидатів – тут;

      де і за скільки вони живуть – тут;

      передвиборчі обіцянки – тут.

      Головне – взяти на озброєння якомога більше реальних фактів, а нескінченні потоки інформації оцінювати критично. Найважливіший фільтр політичної агітації повинен бути у нас в голові. 

      Що відомо про вибори Президента України 2019 року?Українці сьомий раз будуть обирати очільника держави. Відповідно до Конституції, новоспечений гарант пробуде на посаді президента щонайменше 5 років. Вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.


      Президентські вибори 2019: головні дати

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      Теги: Новини України Новини політики Журналісти Президентські вибори 2019 ЗМІ
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