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      Правда или не очень: где и как будут проверять кандидатов в президенты Украины

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      Где проверять кандидатов в президенты Украины 2019
      Где проверять кандидатов в президенты Украины 2019 / Фото из открытых источников

      До выборов президента Украины осталось очень мало времени, а следовательно, необходимо быть готовым сделать свой выбор сознательно. Современное информационное пространство приглашает – всю нужную информацию о кандидатах в президенты можно получить почти мгновенно. Конечно, если знать, где ее искать.

      Просто вводить в Google фамилию кандидата – не лучшее решение. Среди сотен ссылок если и удастся найти конструктивную, то поиски заберут немало времени. Десятки открытых вкладок способны дезориентировать и утомить даже самых стойких.

      Читайте также: Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты

      Сайт ЦИК

      Прежде всего – сайт Центральной избирательной комиссии. Для любителей классики. Здесь традиционно узнаем общие сведения о претендентах на главный пост страны – место рождения, где кандидат живет сейчас, какое у него образование и кто его выдвинул.


      Концептуальная информация от "ЦИК"

      "Честно"

      Хороший вариант для тех, кто любит проверять на совесть. Здесь – подробная биография и описание всей политической деятельности со всеми важными (и иногда весьма многочисленными) нюансами.

      Кроме официальных предвыборных программ кандидатов в президенты, на "Честно" можно посмотреть и антикоррупционные расследования, к которым они причастны. Здесь, к слову, можно проверить не только политиков, но и целые партии.

      Читайте также: Что известно о топ-5 кандидатов в президенты: краткая биография

      "Посіпаки"

      Скажи мне, кто твои помощники, и я скажу, кто ты. Если хотите узнать, кто в команде кандидата, то вам сюда. Нужно только ввести фамилию – и получите целый список помощников.

      Открытая база данных помощников нардепов

      Система позволяет проследить все этапы политической карьеры объектов поиска. Кроме того, здесь можно просмотреть карьерный рост помощников.

      Читайте также: Рейтинги кандидатов: как манипулируют избирателями

      Декларации

      Чтобы ознакомиться с электронными "Исповедями" кандидатов, необходимо заглянуть сюда. Это самая масштабная в Украине попытка собрать декларации чиновников вместе, чтобы их было удобно анализировать.


      Самая полная база электронных деклараций политиков

      Да, не всегда политики пишут правду, но это уже дело других ресурсов. Здесь можно посмотреть на любимых родственников кандидатов: кому из их семей досталось больше всего имущества и автомобилей.

      Антология лжи от VoxUkraine

      Все манипуляции –  здесь. Проект "Антология лжи" запустили на сайте nepravda.org – она не даст политической памяти украинцев стать размытой. Что кандидаты в президенты говорили о газе, медицине, земле, армии, государственном долге, пенсии, субсидиях и на другие темы – все собрано вместе.


      Рейтинг лжи кандидатов

      Выбор делать ответственно

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список

      24 канал собрал всю необходимую информацию о претендентах на пост президента – карьерные повороты, политические амбиции и скупленное имущество.

      основные биографические факты о кадидатах – здесь;

      где и за сколько они живут – здесь;

      предвыборные обещания – здесь.

      Главное – взять на вооружение как можно больше реальных фактов, а бесконечные потоки информации оценивать критически. Важнейший фильтр политической агитации должен быть у нас в голове.

      Что известно о выборах Президента Украины 2019?Украинцы седьмой раз будут выбирать главу государства. Согласно Конституции, новоиспеченный гарант пробудет на посту президента не менее 5 лет. Выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.


      Президентские выборы 2019: главные даты

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Журналисты СМИ
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