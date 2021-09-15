Правду неможливо заховати, – Рябошапка прокоментував висновки ТСК щодо "вагнерівців"

Голова Тимчасової слідчої комісії Мар'яна Безугла озвучила версію влади у справі "вагнерівців". В цій ситуації позиція українського керівництва не виглядає переконливою.

Адже всі версії суперечать одна одній. Про це сказав ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

Важливо Справа "вагнерівців": ТСК нарешті заслухала учасників спецоперації

Ситуація може змінитись

За його словами, як показала практика попередніх 30 років парламентаризму, тимчасові слідчі комісії створюють не для того, щоб правду представити суспільству, а для того, щоб її, найімовірніше, поховати.

Попри це, він вважає, що через декілька років ситуація може змінитися. Можливо, наступна влада захоче дізнатись правду.

Цю правду неможливо заховати,

– сказав Рябошапка.

Він пояснив, що є:

люди, які безпосередньо брали участь в операції;

процесуальні документи, які нікуди не зникли;

судові рішення.

Влада плутається у версіях

ТСК оприлюднила свої результати у справі "вагнерівців". Згідно з ними, у групі був агент з Білорусі , а п'ятий президент України Петро Порошенко не міг санкціонувати операцію.

Спочатку, як відзначив ексгенпрокурор, глава Офісу Президента сказав, що ця ситуація повністю видумана. Потім президент заявив, що операція не видумана, вона була, але організовувала її не Україна.

Водночас Безугла має ще іншу версію. Не було, як вона сказала, спецоперації. Натомість був спеціальний захід.

Повне інтерв'ю з Русланом Рябошапкою: дивіться відео

Рябошапка: Влада не може сама себе розслідувати

Рябошапка вважає, що було зовсім неправильно головою ТСК призначити людину, яка пов'язана із владою. Адже вона не може сама себе розслідувати і встановлювати істину.

За його словами, можна було знайти у парламенті народних депутатів, які користуються абсолютною довірю, авторитетом і в яких би повірили українців.

Наприклад, такою людиною міг би стати Сергій Рахманін. "Наразі він абсолютно незаангажований, до нього немає претензій і сумнівів правдивості його висновків. Йому б я довіряв. Довіряли б і звичайні сторонні люди", – сказав Рябошапка.

Коротко про справу "вагнерівців": важливе

В липні 2020 року у Білорусі затримали бойовиків "Вагнера".

Згідно з інформацією ЗМІ, українські спецслужби проводили спецоперацію, але представники з ОП нібито завадили їм.

У Комітеті з нацбезпеки вважають, що у висновках ТСК по справі "вагнерівців" є розбіжності.