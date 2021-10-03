Правоохоронці викликали багато людей з дуже відомими іменами, – Зеленський про замах на Шефіра

Президент Зеленський заявив, що обстріл автомобіля Сергія Шефіра був однозначно замахом на вбивство. Проте, наголосив глава держави, є багато деталей, які він не може розголошувати, поки іде слідство.

Про це президент повідомив пі час брифінгу у Трускавці, де відбулось виїзне засідання фракції "Слуга народу". Зеленський вважає, що виконавців знайдуть.

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Викликали багато людей з відомими іменами

Я не можу говорити про замовників, іде слідство, багато людей з дуже відомим іменами – з кимось спілкувався Сергій, когось знав, когось підозрює – викликали у відповідні правоохоронні органи,

– сказав Зеленський.

Щодо зустрічей Шефіра з олігархами – Зеленському про це невідомо

На питання журналістів, чи Шефір зустрічався з олігархами Зеленський відповів, що йому про це не відомо. З Рінатом Ахметовим Шефір зустрічався, було багато складних моментів – зокрема, в енергетиці, – додав президент.



Проте, кого саме викликали на допити – Зеленський зауважив, що напевно, не має права про це говорити.

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