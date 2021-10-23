Правоохоронці знайшли ще одного підозрюваного в нападі на журналістів в "Укрексімбанку"
Джерело:"Радіо Свобода"
Правоохоронці повідомили про підозру ще одному чоловіку, який фігурує в нападі на журналістів "Схем" під час інтерв'ю з тодішнім главою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Мовиться про начальника управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку.
Відповідну інформацію журналістам розповіли у пресслужбі Київської міської прокуратури. Його підозрюють у вчиненні двох кримінальних правопорушень.
До теми Напад на журналістів "Схем": усім фігурантам обрали запобіжні заходи
Напад на журналістів: четвертому працівнику "Укрексімбанку" повідомили про підозру
Правоохоронці повідомили про підозру четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми "Схеми" під час інтерв'ю з на той час головою правління "Укрексімбанк" Євгеном Мецгером,
– мовиться у повідомленні.
Начальника управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони "Укрексімбанку" підозрюють в:
- перешкоджанні журналістській діяльності (карається штрафом до 850 гривень, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі до трьох років);
- побоях (карається штрафом до 850 гривень, або громадськими роботами на строк до 200 годин або виправними роботами до одного року).
Cлідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.
До речі, 3 фігурантам справи Голосіївський райсуд обрав запобіжні заходи 11 жовтня. Зокрема відстороненому главі "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру, його прессекретарю Володимиру Пікалову та начальнику служби безпеки банку Ігорю Тельбізову. Перших двох відправили під домашній нічний арешт, третього – відпустили під особисте зобов'язання.
Коротко про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"
- 4 жовтня стало відомо, що під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером на знімальну групу програми "Схеми" напали в "Укрексімбанку". Зокрема, в оператора забрали 2 камери.
- Коли техніку повернули, скандальних кадрів вже не було. Водночас фахівцям вдалося їх відновити. Згодом повне відео інциденту опублікували у мережі.
- Причиною нападу стало те, що банкіру не сподобалося питання щодо видачі кредиту на 60 мільйонів "Сергію Брюховецькому, вихідцю з Донецька. Якого, за інформацією журналістів, підозрювали у фінансуванні тероризму.
- Сам Мецгер визнав свою помилку і написав заяву на звільнення. Він заявив, що "емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання". Генпрокурорка Ірина Венедіктова пообіцяла, що "безумство" не покриватимуть.
- 7 жовтня вручили підозри Мецгеру та ще одному фігуранту. 8 жовтня – одному з охоронців "Укрексімбанку" інкримінували перешкоджання журналістській діяльності та також повідомили про підозру.