16:42
21 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, 20 січня
      Вєсті.UA: Релігійна община Тимошенко. Новий метод спілкування Киви
      Вєсті.UA
      19:36, 20 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Кримінальні новини
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Правоохоронці припинили діяльність столичної віртуальної порностудії

      1316 Читать новость на русском
      Правоохоронці закрили онлайн порностудію / kyiv.npu.gov.ua

      На орендованих квартирах дівчата за гроші транслювали онлайн-відео порнографічного характеру. Трьом фігурантам пікантного бізнесу повідомлено про підозру.

      Столичні поліцейські отримали оперативну інформацію про діяльність онлайн порностудії. Правоохоронці встановили організаторку, нею виявилась 33-річна жінка, яка проживає у Київській області. Також встановили двох її спільників – 30-річна киянку та 35-річного адміністратора.

      Читайте також: Приїхала на співбесіду: 37-річний чоловік зґвалтував і намагався вбити дівчину

      Співробітники поліції встановили, що у порностудії за винагороду працювали 20 дівчат. Підбір здійснювали адміністратори через оголошення в інтернеті. У подальшому вони навчали їх транслювати порнографічне відео на спеціалізованих сайтах. За місяць організаторка отримувала близько 100 000 гривень.

      порно-студія
      У столичній порностудії працювало 20 дівчат / Фото: Нацполіція

      Під час обшуків порностудій поліція вилучила комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, еротичні іграшки та білизну. Двом адміністраторам та веб-моделі повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

      онлайн порно-студія
      Поліція закрила столичну порностудію / Фото: Нацполіція

      онлайн порно-студія
      Правоохоронці затримали адміністратора порностудії / Фото: Нацполіція

      Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
      сьогодні
      31622
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Поліція Новини Києва Кримінал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:39 Одіозного Онищенка судитимуть заочно: факти про олігарха-втікача
      Ірина Вихрущ 5756
      сьогодні , 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
      Анастасія Манюхіна 801
      20 січня , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      3324
      20 січня , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      821
      сьогодні , 15:00 Самоспалення за Україну Олекси Гірника: "Хай живе Самостійна Соборна Українська держава"
      Блог Медіа 604
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук