Правоохоронці припинили діяльність столичної віртуальної порностудії

На орендованих квартирах дівчата за гроші транслювали онлайн-відео порнографічного характеру. Трьом фігурантам пікантного бізнесу повідомлено про підозру.

Столичні поліцейські отримали оперативну інформацію про діяльність онлайн порностудії. Правоохоронці встановили організаторку, нею виявилась 33-річна жінка, яка проживає у Київській області. Також встановили двох її спільників – 30-річна киянку та 35-річного адміністратора.

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Співробітники поліції встановили, що у порностудії за винагороду працювали 20 дівчат. Підбір здійснювали адміністратори через оголошення в інтернеті. У подальшому вони навчали їх транслювати порнографічне відео на спеціалізованих сайтах. За місяць організаторка отримувала близько 100 000 гривень.



У столичній порностудії працювало 20 дівчат / Фото: Нацполіція

Під час обшуків порностудій поліція вилучила комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, еротичні іграшки та білизну. Двом адміністраторам та веб-моделі повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.



Поліція закрила столичну порностудію / Фото: Нацполіція



Правоохоронці затримали адміністратора порностудії / Фото: Нацполіція