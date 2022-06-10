Правозахисник пояснив, чому Росія продовжує провальну битву за Донбас
Росія продовжує марити тим, щоб вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Попри провальні результати російської армії у битві за Донбас, Путін продовжує дотримуватись цієї ідеї.
Про це 24 каналу розповів правозахисник Павло Лисянський. Він припустив, чим керуються бойовики Росії.
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Для них це важливо, а вони досі не можуть зробити це, – Лисянський
Правозахисник вважає, що заявою про те, що Росія зобов'язана захопити всю Донеччину та Луганщину у Кремлі самі собі створили помилку. Російські загарбники ж справді думали, що звичайні українці, політики та ЗСУ злякаються й утікатимуть з Києва та інших частин України.
Як пригадав Лисянський, коли окупанти пішли широкомасштабним наступом на українську територію, то вони з початку анонсували захоплення Луганської та Донецької областей, проте почали наступати з Києва. Саме тому завчасно планували обмежитись не лише Донбасом.
Їм потрібна була вся Україна. На сьогодні для них це (окупація всього Донбасу – 24 канал) важливо, тому що це анонсував Путін. Він сказав, що "звільнять" ці території. Уже більше ніж 100 днів не можуть зробити це,
– наголосив правозахисник.
Він додав, що провал російських військових у битві за Донбас є навіть зовнішньополітичним, а внутрішньополітичним ударом по їхньому диктатору та лідеру в країни, бо він так сказав.
Правозахисник висловився про те, як Росія провалює битву за Донбас: дивіться відео 24 каналу
Проте Україна ламає все те, що заявив російський президент-убивця, тому вони й планують це виконати потім. У них може бути наступна стратегія та плани у разі ймовірної окупації всього Донбасу.
Якщо вони повністю захоплять Донецьку та Луганську області, то казатимуть, що "нам потрібна якась буферна зона, тому що ми маємо бути впевнені, що ви (Україна – 24 канал) по нас не стрілятимете, оскільки ми вас повністю не демілітаризувати".
Битва за Донбас: коротко про найголовніше
- Росія планувала до 9 травня, до "дня побєдобєсія", повністю захопити Донецьку та Луганську області. Мовляв, це буде "перемога" до параду у Москві. Через це тривала велика битва за Донбас, де цю частину України нещадно обстрілювали й атакували. Роблять це окупанти й по нині, зосередивши там максимум зусиль.
- Наразі на Сході України росіяни просуваються надзвичайно повільно та виконати свої мрії щодо захоплення всієї Донеччини та Луганщини не можуть й досі.
- Зокрема, зараз тривають криваві бої за Сєвєродонецьк. Ситуація у місті змінюється щодня, однак Сєвєродонецьк російські загарбники так і не змогли досі окупувати. Плани російської армії щодо захоплення Сєвєродонецька провалилися так само як і мрії захопити весь Донбас до 9 травня, так і Україну за 3 дні.
- За даними розвідки Великої Британії станом на ранок 10 червня, більша частина Сєвєродонецька перебуває під контролем росіян. Однак їм не вдається оточити місто з півночі та півдня. У місті тривають активні бої.
- Помітно, що російський президент Володимир Путін переоцінив можливості своєї армії. Він дав війську наказ захопити всю Луганську область до 1 червня. На Донеччину очільник Кремля таких великих надій не покладав, тому зразу сказав, що на "захоплення" окупанти мають час до 1 липня.
- Проте росіяни провалюють кожен дедлайн. Кінцеві терміни змінюються постійно. Наприклад, Сєвєродонецьк Росія мала захопити до 10 червня. Тепер же новий термін – це 22 червня.
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