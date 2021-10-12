Представники Євросоюзу, США й "Талібану" проведуть переговори
Джерело:DW
Офіційні представники Євросоюзу, США та терористів "Талібану" проведуть переговори в Досі – столиці Катару. Зустріч відбудеться 12 жовтня.
Про це заявила речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики й безпеки Набіла Массралі. За її словами, зустріч дасть можливість американській та європейській стороні розв'язати ряд питань з талібами.
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Що обговорять сторони
Мовиться про вільний виїзд з Афганістану для всіх охочих, доступ до гуманітарної допомоги, повагу прав жінок та запобігання перетворення країни на притулок для терористичних угруповань.Зверніть увагу! У Кабулі на початку жовтня десятки жінок вийшли на марш за свої права. Загалом акція минула спокійно, але бойовики "Талібану" стріляли у повітря, аби розігнати активісток.
За словами Массралі, зустріч стане неофіційним обміном думками на технічному рівні. Однак вона не означає визнання "тимчасової влади" Афганістану.
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Ситуація в Афганістані: останні новини
- Офіційні представники США вперше після захоплення Афганістану талібами провели у Катарі переговори з бойовиками. Однак у США наголосили, що це не означає визнання легітимності "уряду талібів".
- Таліби вбили в афганській провінції Дайкунді 13 хазарейців. Ця етнічна група є третьою за чисельністю в Афганістані.
- В афганському місті Кундуз 8 жовтня прогримів страшний вибух. За даними ЗМІ, внаслідок цього жертвами стали понад 100 людей.