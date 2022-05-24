Прем'єр Угорщини оголосив надзвичайний стан в країні на тлі війни в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 24 травня оголосив у країні надзвичайний стан воєнного часу. Це сталося одразу ж після того, як члени нового уряду прийняли присягу у парламенті.

Віктор Орбан оголосив надзвичайний стан в Угорщині

Як сказав Орбан у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у фейсбуці, надзвичайний стан набуде чинності опівночі 25 травня і надасть уряду "простір для маневру та можливість негайно реагувати на наслідки війни в сусідній Україні".

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Орбан заявив, що війна в Україні, якій "не видно кінця", несе загрозу для Угорщини, її фізичної безпеки, а також для енергопостачання і фінансової безпеки економіки та сімей.

Ми бачимо, що війна і санкції у Брюсселі привели до величезних потрясінь та різкого росту цін. Світ на порозі економічної кризи,

– сказав Орбан.

Також угорський прем'єр зауважив, що країна повинна залишатися осторонь від цієї війни. І саме для цього уряду потрібний простір для маневру та негайних дій у вигляді надзвичайного стану. Це, мовляв, дозволить владі швидко реагувати та "захищати Угорщину та угорські родини усіма можливими методами".

Що означає надзвичайний стан в Угорщині

Ввести надзвичайний стан воєнного часу змогли після того, як вранці 24 травня парламент проголосував за десяту поправку до Основного закону, яка дозволяє оголошувати його у випадку війни у сусідній країні.

Вперше про можливість введення надзвичайного стану в Угорщині заговорили ще у квітні. Тоді глава канцелярії прем'єр-міністра Гергелі Гуляс заявив, що "потрібно створити цей інструмент для себе та нинішньої влади", аби мати можливість діяти у випадку війни.

Надзвичайний стан в Угорщині є так званим кваліфікованим періодом, який вводить у силу спеціальну правову систему. Зокрема це означає, що уряд може приймати постанови, які призупиняють дію певних законів.

Що ж конкретно робитиме уряд Орбана з уведенням надзвичайного стану стане відомо вже 25 травня. За словами прем'єра, про свої перші заходи вони оголосять вже завтра.

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