Прем'єр-міністр і очільник розвідки потрапили під вибух у Секторі Газа: є поранені

Уранці 13 березня за київським часом на шляху кортежу прем'єр-міністра Палестинської автономії Рамі Хамдалли та голови розвідки Маджида Фараджа стався вибух, у результаті якого 7 людей зазнали поранень. Цілком імовірно, що зірвалася саморобна бомба.

Щодо самих посадовців, то, як повідомляє Euronews, жоден із них не постраждав.

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Крім того зазначається, що палестинський прем’єр наразі перебуває у Газа, де відвідує запланований захід.

За інформацією ЗМІ, Хамдалла, резиденція якого розташовується на Західному березі річки Йордан, їхав в Газу, аби відкити завод з переробки відходів.

Адміністрація президента Палестини вже звинуватила угруповання ХАМАС у тому, що сталося.

#BREAKING: Convoy transporting Palestinian PM Rami Hamadullah and head of intel services Gen. Majid Farraj targeted by an explosive device in #Gaza: The 2 weren't hurt, 7 injured. PA: "Hamas is behind the assassination attemp" pic.twitter.com/9lLeZC6r1y — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 13 березня 2018 р.

Що таке ХАМАС? Абревіатура повної назви організації ''Харакат аль-мукавама аль-исламійя'' (''Ісламський рух опору''). Його штаб-квартира розташовується у Тегерані. Має політичне (легальне) та військове (нелегальне) "крила". Легальне "крило»"займається веденням пропаганди та вербуванням нових членів через мечеті та соціальні установи. Військове крило (так звані "Бригади Ізз ад-Діна аль-Кассама") проводить бойові операції.