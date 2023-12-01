"В Україні більше немає нацистів": про які "успіхи" доповідатиме Путін на пресконференції

Владімір Путін цього року таки проведе пресконференцію, яка відбудеться 14 грудня. Очевидно, що там знову буде багато різних дивних заяв про "успіхи" Росії, традиційні цінності тощо.

Про це 24 Каналу розповіла голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що жодного гострого питання від народу Путіну не дадуть. Та й російське суспільство зараз перебуває в такому стані, що не поставило б жодного такого питання.

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Просуватиме "традиційні" тези

Як наголосила Романова, значна частина пресконференції буде присвячена тому, як країни Заходу "ображають" Росію. Також Путін вихвалятиметься, що буцімто "приєднав" нові території до країни-агресорки.

Цікаво, що в Кремлі вже переважно не розповідають про "злих нацистів та бандерівців". Тепер головний ворог – НАТО.

В Україні для них вже немає ніяких нацистів та бандерівців. Та риторика забута. Там є зле НАТО та Америка, з якою Путін бореться. Україну перестали згадувати як жертву чи як страшного агресора. Виходить, що Україна, якої згідно з російською пропагандою "не існує", дає спротив Путіну вже 2 роки. Та ще й який,

– сказала Романова.

У 2022 році Путін вперше за 10 років не провів традиційної пресконференції . Тоді припускали, що він скасував усе через невдачі на фронті.

Дивіться розмову з Ольгою Романовою на ютубі 24 Каналу

Не варто забувати і про традиційні для Путіна теми. Він знову розповідатиме про "загнівающій Запад", традиційні цінності та просуватиме інші "скрєпні" тези.

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