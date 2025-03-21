Миротворці та переговори: головні заяви з пресконференції Зеленського та президента Чехії

Президент України Володимир Зеленський та президент Чехії Петер Павел провели спільну пресконференцію після зустрічі. На ній лідери країн обговорили питання миротворчих місій, зокрема ініціативу від Франції, та переговори в Саудівській Аравії 24 березня.

Про це 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер, зауваживши, що президент Чехії засудив заяви щодо готовності до миру Росії, яка продовжує обстрілювати Україну. Він також висловив подальшу підтримку нашій країні.

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Деталі пресконференції

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити контингент ООН для миротворчої місії в Україні. Ця ідея виглядає не дуже життєздатною, адже для цього потрібна підтримка резолюції Радбезу ООН, де голос мають Росія та США, які можуть не проголосувати за таку ініціативу.

Президент України на пресконференції повідомив, що розміщення будь-яких сил ООН на території України не зможе убезпечити нашу країну від нового нападу Росії.

Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту чи гарантіям безпеки,

– наголосив президент України.

Увага на пресконференції також була прикута до майбутніх переговорів у Саудівській Аравії. Представники США зустрінуться з командами з України та Росії, але окремо. Американці будуть спілкуватися зі сторонами по черзі.

Українську делегацію очолить міністр оборони України Рустем Умєров. Інші представники будуть відповідальні за технічні можливості щодо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Раніше Зеленський повідомив, що наша країна надасть США список об’єктів не лише енергетичної інфраструктури, а й цивільної для захисту від російських атак.

Було б добре, щоб зустріч (переговори в Саудівській Аравії – 24 Канал) закінчилась якимось результатом, який може нас наближати до повного припинення вогню. Ми цього хочемо, команда буде на достатньо високому рівні,

– зауважив президент України.

Тим часом президент Чехії зазначив, що Росія – це не та країна, якій можна довіряти. Про це чітко свідчать безперервні російські атаки по території України. Сам Павел застав таку атаку в Одесі: тоді в місті пролунало понад 18 вибухів.

Треба бути цинічним, коли заявляють про готовність до мирних перемовин і в той же час здійснюють масовану атаку по цивільній інфраструктурі. Важко працювати з такою стороною переговорів,

– сказав президент Чехії.

Павел також заявив, що миротворці в Україні – це спільна відповідальність країн ЄС. Ба більше, президент Чехії нині намагається переконати НАТО не знімати з порядку денного вступ нашої країни в Альянс, адже це "найдешевші" гарантії безпеки.

Ведуча 24 Каналу додала, що на пресконференції також була згадка про "Коаліцію охочих", учасником якої є Чехія. Однак Павел нічого не сказав про готовність його країни відправити в Україну своїх миротворців. Натомість він запевнив, що Чехія продовжить підтримку нашої країни.