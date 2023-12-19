Ще 500 тисяч військових та чи буде мобілізація жінок: найважливіші заяви Зеленського про армію

19 грудня під час пресконференції Володимир Зеленський зробив чимало заяв, пов'язаних із мобілізацією. Розповідаємо, скільки призовників потребує Генштаб і чи мобілізуватимуть жінок.

24 Канал зібрав найважливіше зі сказаного Володимиром Зеленським про мобілізацію в Україні. На чому зробив акцент президент і що він сказав на захист цивільних.

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Скільки хоче мобілізувати Генштаб

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що перед пресконференцією проводив засідання Ставки. І що під час неї у Генштабі розповіли, скільки потребують додатково мобілізувати українців. Мовиться про 450 – 500 тисяч людей.

Це питання наших військових, головкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні Ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту (людей – 24 Канал). І вони запропонували мобілізувати додаткових 450 – 500 тисяч людей,

– заявив президент.

Глава держави підкреслив, що задля ухвалення відповідного рішення йому необхідні аргументи. Він повинен зрозуміти, для чого стільки людей, скільки коштів потрібно на них витратити та де їх взяти.

Водночас він зазначив, що мобілізація ще 450 – 500 тисяч людей обійдеться Україні у 500 мільярдів гривень. І потрібно від прем'єр-міністра та міністра економіки отримати відповідь, де наша держава роздобуде цю суму.

Тому я, як президент України та людина, яка багато свого часу віддає, щоб знайти фінансову підтримку для України, хотів би розуміння від прем'єр-міністра, міністра фінансів, а звідки (брати – 24 Канал) гроші,

– сказав він.

Один військовий – 6 цивільних

Глава держави підкреслив, що "все це коштує грошей". Володимир Зеленський став на захист мирних мешканців, котрі також вносять свій фінансовий вклад, підтримуючи українське військо.

Я багато разів про це говорив, заробітну плату їм платить наше населення, наші люди, ви всі, люди, які сплачують податки. Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні з вами знати: один воїн – шість людей. Це шість людей у цивільному житті,

– наголосив він.

Мобілізація жінок і знижений вік призовників

Володимира Зеленського також спитали про те, чи планує він мобілізовувати жінок та знижувати мінімальний вік призовників, щоб протистояти російській агресії. Глава держави ствердно заявив, що жінок призивати до війська не будуть.

Мобілізацію жінок не підпишу. Що стосується зниження мобілізаційного віку до 25 років – якщо буде аргументовано, на сьогодні бачу, що це необхідно, – з цим погоджусь,

– зазначив президент.

Нагадуємо, що наразі мовиться лише про постановку на військовий облік жінок певних професій. Що ж стосується призовного віку, то йдеться про 27 років. А ініціатива про зниження до 25 років обговорюється впродовж кількох місяців.