Трампу зараз нелегко: Зеленський "промасажував" больові точки президента США

Днями президент США Трамп приголомшив низкою суперечливих заяв. Зокрема озвучив, що в Зеленського буцімто низький рейтинг (4%), що Україна зобов'язана повернути борг в 350 мільярдів доларів, на які отримала від США допомогу. 23 лютого президент України під час пресконференції спростував недостовірні дані, які поширив Трамп.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в етері 24 Каналу зазначив, що хоча Зеленському радили не сперечатися публічно з Трампом, український лідер обрав іншу тактику і вирішив не уникати дискусії.

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Україна поміж тих, хто не прогнувся під тиском Трампа

Зеленський, як наголосив Рибачук, зробив вірний крок, що пояснив необхідність спростовувати неправдиву інформацію, яку озвучив лідер США. Зокрема, український президент наголосив, що в України ніколи не було боргу на суму 350 мільярдів доларів. Сполучені Штати надали нашій державі допомогу на 100 мільярдів і у виглядів грантів, а не грошей в борг.

Гарний масажист розробляє больові точки, знаходить, де на тілі болить і масажує, доки цей біль не пройде. В мене таке враження, що Зеленський пройшовся по больових точках Трампа, при чому не один раз,

– зазначив Рибачук.

Той факт, що Зеленський прокоментував всі його заяви й зробив це публічно та аргументовано, на думку Рибачука, ставить Трампа в складну ситуацію, тому що йому показали, що він бере цифри зі стелі.

"Зеленський декілька разів повторив очевидну для мене річ, що можна вигадувати щось і тиснути на Україну, але є одна особливість, що в неї немає інших варіантів, вона воюватиме незалежно від того, буде допомога від США чи ні", – зауважив Рибачук.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" підкреслив, що Зеленський відчуває, що будь-яка угода, яка буде неприйнятною для українського суспільства, не буде народом погоджена і неважливо, хто в цей період буде президентом. Адже українці не раз демонстрували, що коли мовиться про надзвичайно важливі національні інтереси, вони готові їх відстоювати.

Трампу зараз нелегко. Він демонструє турборежим. Мексика, Канада, Гренландія, Данія, ЄС – всі ті, на кого Трамп наскакував, не прогнулися, не запанікували. Україна теж стоїть поміж них,

– підсумував Рибачук.

Нагадаємо, 23 лютого президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2025" провів пресконференцію, де зробив низку заяв. Зокрема висловився про свої відносини з Трампом, мирні переговори, прокоментував можливість проведення нині виборів тощо. Детально про ключові заяви українського лідера читайте в нашому матеріалі.