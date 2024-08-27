Від нього залежить успіх: Зеленський представить Байдену план перемоги

Президент Володимир Зеленський повідомив про існування плану перемоги України. Повністю він його представить президенту США.

Про це під час форуму "Україна 2024. Незалежність" повідомив Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Деталі плану поки не розкриваються, але один із його пунктів – Курська операція.

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Зеленський описав план перемоги для України

План перемоги України. Я невпевнений, що все можу сказати. Один із напрямків, частина якого вже зроблена, це Курщина. Другий – це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок – це потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок – економічний. Про все це детально говорити не буду. План підготовлений,

– сказав український лідер.

За словами Зеленського, спочатку він планує представити цей план президенту США, бо саме від нього залежить успіх.

"Я думаю у вересні представлю цей план йому на зустрічі. І я думаю, що буде правильно передати цей план як Камалі Гарріс, так і Дональду Трампу. Тому що ми не знаємо, хто буде президентом США. А виконати цей план дуже хочеться", – додав президент.

Також на цьому форумі Зеленський заявив, що Курська операція триває вже третій тиждень. І з її допомогою було зупинено просування окупантів на Харківщині.