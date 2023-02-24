Щось ніколи до мене не доходять, – Зеленський пожартував про подарунки, які отримує

Люди з різних країн світу часто хочуть передати подарунки чи інші пам'ятні речі Володимиру Зеленського. Однак переважно вони до нього не доходять.

Президент України Володимир Зеленський пожартував про подарунки від різних людей та надмірну, але правильну пильність його охоронців, інформує 24 Канал. Це сталося на пресконференції, яка відбулася 24 лютого – на роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До теми Нам потрібні гарантії безпеки, – Зеленський про шлях України до НАТО

Я отримую подарунки з різних країн. Тому Сергій (ім'я охоронця – 24 Канал) каже, що ви побачите подарунок після того, як ми його перевіримо. Ми віддамо. Але щось ніколи до мене не доходить,

– зазначив Зеленський.

Пресконференція Зеленського 24 лютого: дивіться відео

Тези з пресконференції Зеленського в роковини вторгнення