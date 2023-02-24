Щось ніколи до мене не доходять, – Зеленський пожартував про подарунки, які отримує
24 лютого 2023, 20:56Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Люди з різних країн світу часто хочуть передати подарунки чи інші пам'ятні речі Володимиру Зеленського. Однак переважно вони до нього не доходять.
Президент України Володимир Зеленський пожартував про подарунки від різних людей та надмірну, але правильну пильність його охоронців, інформує 24 Канал. Це сталося на пресконференції, яка відбулася 24 лютого – на роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Я отримую подарунки з різних країн. Тому Сергій (ім'я охоронця – 24 Канал) каже, що ви побачите подарунок після того, як ми його перевіримо. Ми віддамо. Але щось ніколи до мене не доходить,
– зазначив Зеленський.
Пресконференція Зеленського 24 лютого: дивіться відео
Тези з пресконференції Зеленського в роковини вторгнення
- Президент Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами на роковини повномасштабного вторгнення. Глава держави розповів про боротьбу проти окупантів, здобутки, втрати та подальші плани України.
- Зеленський переконаний – якщо українці та партнери залишатимуться об'єднаними заради не лише перемоги України, але й перемоги цінностей, то Україну обов'язково очікує перемога. Для цього у нас є все.
- Зеленський назвав єдиний варіант, як перемогти Росію. Треба усім надзвичайно ретельно працювати.
- Головні тези з пресконференції Володимира Зеленського читайте за посиланням у матеріалі 24 Каналу.