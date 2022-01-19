Президент Болгарії, який називав Крим "російським", склав присягу на другий термін

Президент Болгарії Румен Радев 19 січня склав присягу на другий термін. Сталося це у парламенті у компанії віцепрезидентки Іліани Йотової.

Радев, відомий своїми проросійськими позиціями, переобраний на другий термін у листопаді 2021 року.

Важливо "Він під контролем Росії": у президента Болгарії пояснили його заяву про Крим

У своєму зверненні до парламенту очільник Болгарії пообіцяв працювати над подоланням демографічної кризи, бідності та нерівності, а також над підвищенням рівня та якості життя.

Демократія та верховенство права – це основи, які нам необхідно відновити,

– підкреслив він.

Скандал довкола антиукраїнських заяв Радева

Болгарія, балканська країна з населенням 6,5 мільйона людей, яка приєдналася до Європейського Союзу у 2007 році, залишається найбіднішим членом блоку з 27 країн.

Під час дебатів кандидатів у президенти напередодні виборів Румен Радев заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС – неефективними. Через це МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева.

Радев після цього повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ці висловлювання президента стали ударом по українсько-болгарських відносинах.

Пізніше пресслужба Радева роз'яснила його позицію щодо окупованого Криму у рамках передвиборчої кампанії.