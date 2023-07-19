Світ втомився від війни в Україні, – лідер Бразилії переклав провину на Зеленського та Байдена

Луїс Ігнасіо Лула да Сілва, який і раніше підігравав Кремлю, відмовився засудити Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. Ба більше, президент Бразилії спробував перекласти відповідальність з Владіміра Путіна на Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Лула да Сілва знову використав проросійську риторику. Як пише видання, сталося це на саміті лідерів ЄС, Латинської Америки та Карибського басейну, що проходив у Брюсселі 17 − 19 липня.

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Що сказав президент Бразилії цього разу

Бразильський політик не захотів засуджувати російську агресію. Також він заявив про нібито "втому" світу від війни в Україні.

Світ починає втомлюватися. Країни починають втомлюватися. Тож настане момент, коли буде мир. І тоді має бути група країн, здатних розмовляти з Росією та Україною,

– сказав він.

Окрім цього президент Бразилії розкритикував Володимира Зеленського та Джо Байдена. Він заявив, що український та американський лідери буцімто "також винні в тому, що не змогли продовжити переговори з Владіміром Путіним".

Чим завершився цей саміт

Як зазначає видання, Лула да Сілва своїм вчинком розчарував держави-члени ЄС та одночасно укріпив позиції країн Латинської Америки, зокрема, Куби та Венесуели. Адже вони виступали проти "жорстких формулювань" щодо російської агресії. Один з високопоставлених дипломатів повідомив ЗМІ, що бразильський президент "боявся засмутити" Москву.

Джерела видання серед європейської дипломатії водночас вважають остаточну заяву, яка була ухвалена на цьому саміті, великим досягненням. Бо в ній є формулювання "війна Росії проти України". Однак ця декларація не засудила достатнім чином російську агресію через її "розмитий текст" та "делікатність по обидва боки Атлантики".

Лула да Сілва неодноразово змінював думку щодо України та Росії

Не так давно бразильський президент дозволив собі зробити кілька проросійських заяв. Наприклад, він пропонував Києву піти на територіальні поступки Москві.

Але після скандалів він змінив свою риторику. Лула да Сілва не звинуватив Росію, однак засудив "порушення територіальної цілісності України".

У розмові з 24 Каналом його вчинок прокоментував політичний експерт Валерій Клочок. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" пояснив це тим, що з-під Росії вибивають стовпи та ґрунт. Тому деякі країни починають поступово змінювати свою позицію щодо війни в Україні.

, заяву відмовилася підписати лише одна країна. Це Нікарагуа.