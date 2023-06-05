З-під Росії вибивають ґрунт, – Клочок про зміну риторики президента Бразилії щодо України

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва поширював однозначно проросійські наративи. Він також підтримував ідею "мирних перемовин" з Росією на її умовах відповідно. Втім риторика почала змінюватись і для Росії це показник, що щось йде не за планом.

Зокрема, Лулу да Сілва наголошував, що Україні варто відмовитись від окупованих територій. За короткий час позиція бразильського лідера змінилась і це – не просто так. Щобільше, це може розпочати ланцюгову реакцію. Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"З-під Росії вибивають ґрунт"

Зокрема, нещодавно президент Бразилії підтримав Україну у війні з Росією. До того ж наголосив, що це не йому розв'язувати питання "чий Донбас чи Крим".

"Світ мінливий. Але для України мінливість доволі слабка. А для Росії це серйозний виклик. Ми мусимо фіксувати, що прихильників Росії стає менше, але вони є. Їхня позиція вже звучить не так однозначно, як раніше", – наголосив Валерій Клочок.

Такі країни як Індонезія, Бразилія, а також деякі Африканські держави, де Росія хоче залишити своє коріння, починають поступово змінювати свою позицію щодо війни в Україні.

Це означає, що стовпи та ґрунт з-під Росії вибивають. Однозначних прогнозів я б зараз не робив щодо позиціювання Бразилії. Але те, що Лула говорить уже не так однозначно, як раніше, вказують на те, що зовнішньополітичний вектор світових країн потужний. Він спрямований на те, аби й інші не підтримували Росію і дає свої результати,

– зазначив Клочок.

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Антипутінська коаліція

На безпековому саміті, який відбувався в Сінгапурі, вели зокрема діалог вплив США. І його відкидати не треба, адже він справді є. Щобільше, Сполучені Штати відіграють найбільшу роль у створенні антипутінської коаліції.

Ми проходимо зараз другий етап формування антипутінської коаліції. З країнами, які вагаються, ведеться активна робота на всіх фронтах, аби вони визначались не на користь Росії. Яскравим прикладом для мене є Китай,

– зауважив політичний експерт.

Пекін робить заяви не дуже прийнятні для України. Однак навіть з них можна зрозуміти, що Китай Росію не підтримує. У приклад можна навести тезу китайського представника Лі Хуея про те, що потрібно перестати постачати зброю. Це, зокрема, вказує на те, що Росії зброю Китай також не надаватиме.

Наголосимо, що зараз ведеться тонкий дипломатичний діалог, для того, щоб країни були менш прихильними до країни-терориста. Досі доброзичливим до Росії залишається Іран, що постачає їй зброю. Якби позиція Ірану змінилась хоча б до невтручання у внутрішні процеси України, це значно покращило б ситуацію.

Переконання інших країн хоча б до нейтралітету уже зіграє на руку Україні.

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