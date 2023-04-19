Швидко "перевзувся": президент Бразилії засудив агресію проти України після проросійських заяв

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва встиг "перевзутися" та вже засудив російську агресію проти України. До цього він виступав з низкою проросійських заяв.

Так, президент Бразилії засудив порушення територіальної цілісності України. Про це він заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнесом.

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Бразильський президент "перевзувся"

Після численної критики президента Бразилії "мирних ініціатив" Луїс Інасіо Лула да Сілва засудив "порушення територіальної цілісності України".

Водночас бразильський президент досі вважає за можливе досягнення миру між Україною та Росією "за допомогою нейтральних країн".

Скандальні заяви президента Бразилії

Нещодавно Луїс Інасіо Лула да Сілва закликав США припинити "заохочувати війну" в Україні, а "почати говорити про мир".

Також він заявив, що ні Путін, ні Зеленський "не роблять кроків для примирення".

Президент Бразилії звинуватив Європу та США у тому, що вони "допомагають продовжувати війну", надаючи зброю для ЗСУ.

У МЗС України вже відреагували на цинічні заяви бразильського президента. Речник Олег Ніколенко заявив, що наша держава із зацікавленістю спостерігає за тим, як президент Бразилії "шукає рішення" щодо припинення війни.

До того ж Україна запросила до себе президента Бразилії.

Бразилія не накладала санкції на Росію після повномасштабного вторгнення. Ба більше, ця держава обрала для себе роль буцімто посередника, який прагне миру.