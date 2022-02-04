Президент Фінляндії заявив про необхідність переглянути мінські домовленості

У Фінляндії вважають, що мінські домовленості можуть стати ключем до вирішення міжнародної кризи, пов'язаної з Україною. Президент Саулі Нійністьо наголосив, що консенсус, який влаштує всі сторони, буде знайти дуже складно.

Про це Нійністьо повідомив під час дистанційної зустрічі з Асоціацією політичних журналістів. Фінський президент наголосив, що глава Кремля не раз згадував про "Мінськ" під час перемовин.

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Нійністьо пропонує повернутись до мінських домовленостей

На думку Нійністьо, слід повернутись до виконання "Мінську-2" від 2015 року. Це може знизити напруженість, проте позитивного результату, каже фінський президент, надто сподіватись не варто.

Дуже болюча точка, сказав Нійністьо, для Росії – автономія Донбасу. Для Кремля важливо, аби Донбас мав вплив на вектор зовнішньої політики України.

Оптимістичних прогнозів президент Фінляндії не дає

Щодо переліку вимог Росії – так званих "гарантій безпеки", то, наголосив Нійністьо, рішенням може бути продовження контролю над озброєннями і, можливо, це дозволить уникнути військового ризику. Проте оптимістичних прогнозів щодо цього давати не варто.

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Що відомо про позицію Фінляндії в час загрози вторгнення Росії:

В МЗС Фінляндії запевнили, що на Росію чекатимуть санкції, якщо вона наважиться "перекроїти карту Європи".

Також у Фінляндії прокоментували вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки".

У Гельсінкі вважають, що така позиція Москви суперечить правам держав на самовизначення.

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