Путін у відчаї та розуміє, що помилився у прогнозах щодо війни, – президент Литви

17 січня 2023, 11:10
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Джерело:

Економічний форум у Давосі

Кремлівський диктатор Владімір Путін помилився у прогнозах щодо війни в Україні. Через це президент Росії здатен на різкі агресивні дії.

Відповідну думку висловив президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, Путін у відчаї та здатен акумулювати сили для війни, ігноруючи потреби населення Росії.

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Гітанас Науседа наголосив, що це специфічна риса тоталітарних режимів, які несуть все на вівтар війни.

Путін усвідомлює, що він помилився у своїх прогнозах. Він у відчаї. Це означає, що він здатен сконцентрувати усі зусилля та ресурси своєї величезної країни, ігноруючи економічні проблеми суспільства. Це специфічна риса тоталітарних режимів: вони можуть ігнорувати потреби людей і несуть все на вівтар війни,
– сказав лідер Литви.

При цьому він підкреслив, що має віру в перемогу України. "Це буде перемога не лише для України, але і для усіх нас", – додав Науседа.

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Литовський президент відповів на питання, коли Україна вступить до НАТО. Він зауважив, що назвати конкретну дату важко. На його думку, на це може піти кілька років.

"Українці кажуть мені: будь ласка, не кажіть нам постійно про те, що двері до НАТО відкриті. Ми не можемо їх знайти", – заявив Науседа.

Путін вирішив вести війну на виснаження

  • Представник ГУР Андрій Юсов нещодавно заявив, що Путін планував швидку війну, однак Росії не вдалося захопити Україну. Через це кремлівський диктатор вирішив перейти до війни на виснаження.
  • За словами Юсова, ситуація змінилася на тлі подій на фронті, внаслідок чого Росії потрібно ставати на "військові рейки". Натомість в Україні, як наголосив представник розвідки, протилежне завдання – закінчити війну якнайшвидше.
  • Аналітики ISW 15 січня теж зазначили, що Кремль зберігає свої довгострокові максималістські цілі захоплення України і, мабуть, розглядає кілька варіантів дій задля досягнення цих цілей.
  • У 2023 році Росія готується до нового великого наступу, про який попереджав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Через це Захід почав готувати Україну до відбиття нових спроб Росії загарбати ще більше територій.

Автор: Михайло Гема