Путін у відчаї та розуміє, що помилився у прогнозах щодо війни, – президент Литви

Кремлівський диктатор Владімір Путін помилився у прогнозах щодо війни в Україні. Через це президент Росії здатен на різкі агресивні дії.

Відповідну думку висловив президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, Путін у відчаї та здатен акумулювати сили для війни, ігноруючи потреби населення Росії.

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Гітанас Науседа наголосив, що це специфічна риса тоталітарних режимів, які несуть все на вівтар війни.

Путін усвідомлює, що він помилився у своїх прогнозах. Він у відчаї. Це означає, що він здатен сконцентрувати усі зусилля та ресурси своєї величезної країни, ігноруючи економічні проблеми суспільства. Це специфічна риса тоталітарних режимів: вони можуть ігнорувати потреби людей і несуть все на вівтар війни,

– сказав лідер Литви.

При цьому він підкреслив, що має віру в перемогу України. "Це буде перемога не лише для України, але і для усіх нас", – додав Науседа.

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Литовський президент відповів на питання, коли Україна вступить до НАТО. Він зауважив, що назвати конкретну дату важко. На його думку, на це може піти кілька років.

"Українці кажуть мені: будь ласка, не кажіть нам постійно про те, що двері до НАТО відкриті. Ми не можемо їх знайти", – заявив Науседа.

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