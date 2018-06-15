Президент Чехії влаштував шоу для журналістів і спалив великі червоні труси: відео

Президент Чехії 73-річний Мілош Земан влаштував перформанс біля своєї резиденції у фортеці Празький град.

Він запросив журналістів на брифінг, проте його теми оголошено не було.

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Вже під час зустрічі з’ясувалось, що президент вирішив влаштувати перед представниками ЗМІ показове шоу і спалити гігантські червоні труси.

Час нижньої білизни в політиці закінчено. Політику слід проводити на основі обміну серйозними аргументами, а не на основі нижньої білизни,

– урочисто заявив Земан.

Спалення великого шматка червоної тканини відбувалось під наглядом пожежників.

Земан заявив, що адміністрація президента за одну крону купила ці труси у комітету з управління державним майном, де вони зберігалися після акції чеської арт-групи Ztohoven.

У вересні 2015 року цієї організації, переодягнувшись сажотрусами, зняли з даху Празького граду прапор президента Чехії і замінили його червоними трусами, назвавши їх прапором «людини, яка нічого не соромиться».

Дивіться відео, як президент Чехії спалив великі червоні труси: