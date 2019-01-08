Президент Світового банку оголосив, що достроково йде з посади

Президент Світового банку Джим Йонг Кім заявив, що йде у відставку з 1 лютого 2019 року. Його обов'язки виконуватиме генеральна директорка організації Крісталіна Георгієва.

Про це на офіційному сайті Світового банку повідомила прес-служба установи.

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Кім став президентом Світового банку у 2012 році. Згодом Рада директорів обрала його головою організації на ще один термін, його каденція мала б завершитися у 2022 році.

Бути президентом цієї установи – велика честь для мене. Робота Світового банку зараз важливіша, ніж будь-коли раніше,

– зазначив він.

У Світовому банку розповіли, що за президентства Джима Йонга Кіма перед організацією постали два важливих завдання: припинити крайню бідність у світі до 2030 року та сприяти загальному процвітанню.

Кім оголосив, що відразу після відставки почне працювати в компанії, робота якої зосереджена на збільшенні інвестицій в інфраструктуру в країнах, що розвиваються. Він також розповів, що знову увійде до складу правління міжнародної організації Partners In Health, співзасновником якої він є.

Що відомо про Світовий банк? Заснований у 1944 році, є однією з найбільших у світі організацій, що надають допомогу з метою розвитку. Співвласниками Світового банку є 187 країн-членів, інтереси яких представляють Рада керуючих та Рада директорів. Умовою членства у Світовому банку є членство в Міжнародному валютному фонді.

До слова, напередодні Нового року Україна отримала від Deutsche Bank кредит розміром у 349,3 мільйона євро. Гроші до бюджету надійдуть під гарантію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що входить до групи Світового банку.