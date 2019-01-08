10:46
8 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Перезавантаження "Путін ОС". Чому патріарх Тихон кинув Миколу ІІ
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:42, 7 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Президент Світового банку оголосив, що достроково йде з посади

      38 Читать новость на русском
      Джим Йонг Кім
      Джим Йонг Кім / Фото із відкритих джерел

      Президент Світового банку Джим Йонг Кім заявив, що йде у відставку з 1 лютого 2019 року. Його обов'язки виконуватиме генеральна директорка організації Крісталіна Георгієва.

      Про це на офіційному сайті Світового банку повідомила прес-служба установи.

      Читайте також: Світовий банк залучать до вирішення проблем із заборгованістю "Укрзалізниці"

      Кім став президентом Світового банку у 2012 році. Згодом Рада директорів обрала його головою організації на ще один термін, його каденція мала б завершитися у 2022 році.

      Бути президентом цієї установи – велика честь для мене. Робота Світового банку зараз важливіша, ніж будь-коли раніше,
      – зазначив він.

      У Світовому банку розповіли, що за президентства Джима Йонга Кіма перед організацією постали два важливих завдання: припинити крайню бідність у світі до 2030 року та сприяти загальному процвітанню.

      Кім оголосив, що відразу після відставки почне працювати в компанії, робота якої зосереджена на збільшенні інвестицій в інфраструктуру в країнах, що розвиваються. Він також розповів, що знову увійде до складу правління міжнародної організації Partners In Health, співзасновником якої він є.

      Що відомо про Світовий банк? Заснований у 1944 році, є однією з найбільших у світі організацій, що надають допомогу з метою розвитку. Співвласниками Світового банку є 187 країн-членів, інтереси яких представляють Рада керуючих та Рада директорів. Умовою членства у Світовому банку є членство в Міжнародному валютному фонді.

      До слова, напередодні Нового року Україна отримала від Deutsche Bank кредит розміром у 349,3 мільйона євро. Гроші до бюджету надійдуть під гарантію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що входить до групи Світового банку.

      Теги: Світовий банк
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как быстро овладеть иностранным языком, используя скрытые возможности мозга взрослого человека
      сьогодні , 10:00 Как быстро овладеть иностранным языком, используя скрытые возможности мозга взрослого человека
      467
      Вертеп: що це за дійство і чому його так чекають в українських сім'ях на Різдво
      сьогодні , 09:32 Вертеп: що це за дійство і чому його так чекають в українських сім'ях на Різдво
      Уляна Корицька 4079
      Аншлюс Белоруси, развал Британии, импичмент Трампу: что ждет Европу, США и Россию в 2019
      7 січня , 21:00 Аншлюс Белоруси, развал Британии, импичмент Трампу: что ждет Европу, США и Россию в 2019
      Іван Яковина 3256
      Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році
      7 січня , 17:34 Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році
      10963
      Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      7 січня , 17:01 Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      Ольга Черненко 2099
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук