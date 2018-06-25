Президент Туреччини Ердоган знову переміг на виборах

Виборчком Туреччини обробив 97,7 % бюлетенів. Чинний глава держави Реджеп Ердоган набирає більше як половину голосів.

Таким чином він здобув перемогу вже у першому турі виборів.

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Його головний конкурент Мухаррем Індже набрав 30 % голосів. Всього у президентських перегонах взяли участь шестеро кандидатів.

Ці вибори – стали історичними для країни, адже вперше одночасно обирали президента та парламент. І тепер Туреччина переходить до президентської форми правління, що минулоріч затвердили на референдумі.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про свою перемогу на виборах до закінчення підрахунку голосів 24 червня. Він подякував усім своїм прихильникам та привітав інших кандидатів у президенти та депутати.