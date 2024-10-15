Шукають довірливих людей: як трампістам вдається впливати на американців

В США тривають виборчі перегони, і протистояння між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом загострюється щодня. Одним з наративів, що просуває експрезидент, – загроза Третьої світової війни, яку нібито може зупинити тільки він. Однак його риторика вже не діє.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, наголосивши, що США зосереджені на внутрішній політиці, і результати виборів вирішуються саме завдяки їй. Водночас Дональд Трамп докладає зусиль, щоб політизувати зовнішню політику.

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Підім'яв під себе Республіканську партію

Трамп постійно розганяє ще й власну політичну тему.

Він використовує ворога США як свого союзника, щоб спробувати позбавитись від їхнього спільного ворога – Джозефа Байдена, Камали Гарріс чи будь-якого іншого представника Демократичної партії,

– наголосив політичний діяч.

Проте Байден зараз, за його словами, розв'язує проблеми, які стоять перед американцями. Рівень інфляції в США знизився, як і базові ставки та це дозволяє далі розвивати економіку.

Однак трампісти продовжують наполягати, що проблему щодо Владіміра Путіна адміністрація Байдена не може розв'язати. Тому нагнітається риторика щодо конфлікту між Росією та США, загрози Третьої світової війни, і буцімто тільки Дональд Трамп може врятувати від неї.

Ця риторика свідчить про нездоровий стан самого Трампа та американської політики,

– наголосив Рашкін.

Зверніть увагу! Дональд Трамп заявив, що наступні 3,5 – 4 місяці світ опиниться у світовій війні. Однак, за словами Трампа, у разі його перемоги на виборах, він врегулює війну в Україні та протистояння на Близькому Сході.

Так сталося, що прихильники Трампа колись закохалися в нього, тому що він брав участь в крутому телевізійному шоу і мав певний імідж. І сьогодні вони, на думку громадського діяча, не можуть відмовитись від нього.

Трамп підім'яв під себе Республіканську партію, і ті, хто вважає себе прихильником цієї партії, мають за нього голосувати, тому що він новий генерал,

– підкреслив він.

Водночас велика кількість республіканців виходять з партії на чолі з Трампом і навіть заявляють, що підтримуватимуть Камалу Гарріс, тому що залишившись в Республіканській партії вони втратять здатність на вільне мислення.

Тому важливо не дати Трампу налякати американців. Хоча в США, як виявилось, доволі багато наївних людей, які вірять його залякуванням. До речі, є інформація, що в соціальній мережі Трампа Truth Social є багато скарг на те, що людей обдурили, і не тільки щодо політики. Загалом трампісти шукають довірливих людей,

– відзначив Юрій Рашкін.

До слова, політолог Олег Саакян зазначив, що всередині команди Дональда Трампа не всі вірять в його перемогу та не готові стовідсотково вкладатися в неї. Це, на його думку, є один з індикаторів того, що кандидат може програти.