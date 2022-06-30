При відході з Сєвєродонецька не було жодного загиблого, – Гайдай

У Генштабі повідомили, що українські військові відійшли з позицій у Сєвєродонецьку. Оборона міста була потужною й тривалою, а наші захисники завдали там ворогу значних втрат.

Про це 24 каналу повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, українські військові виконали свою місію в Сєвєродонецьку навіть не на 100%, а на всі 200%.

До теми Оборона Сєвєродонецька українськими воїнами дорого обійшлася Кремлю, – ISW

Військові виклались максимально

Як наголосив Гайдай, якщо проаналізувати, скільки часу наші Збройні Сили стримували ворога поблизу цього населеного пункту, а також – скільки втрат завдали окупантам (як у техніці, так і в особовому складі), то вони однозначно перевиконали план. Тож там наші військові доклали максимум зусиль.

Водночас очільник області наголосив, що відхід українських підрозділів із Сєвєродонецька пройшов централізовано та за планом. Він зазначив, що не було жодного самовільного відходу.

Жодного загиблого при відході з міста

Усе сталося, як і планували, тому при відході з Сєвєродонецька не було жодного загиблого,

– заявив Гайдай.

Він також додав, що наші військові були забезпечені всім необхідним для відходу із населеного пункту. Зокрема, починаючи з будівельних матеріалів та закінчуючи човнами й тросами.

Гайдай розповів деталі відходу наших захисників із Сєвєродонецька: дивіться відео



Збройні Сили України відійшли із Сєвєродонецька: що відомо