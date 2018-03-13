Придніпровська ТЕС отруює повітря міста-мільйонника

Викиди, що у 10 разів перевищують допустимі норми. Отрута забруднює повітря, просочується у ґрунтові води і річку. Такий екологічний терор жителям Дніпра влаштувала місцева теплоелектростанція.

І сьогодні тамтешні активісти приїхали аж у Київ пікетувати енергетичного монополіста – ДТЕК Ріната Ахметова, до якої входить станція.

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З труб теплоелектростанції піднімаються в небо сірі стовпи диму. Придніпровська ТЕС забезпечує електричною енергією Дніпропетровську область, а обласний центр ще й тепловою. Однак це світло і тепло стають небезпечними для місцевих мешканців.



За словами члена громадської ініціативи Save Dnipro Ольги Брилової, викиди шкідливих речовини з труб станції більш ніж в 10 разів перевищують допустимі норми. Це підтвердила перевірка екологічної інспекції в 2017 році. Люди бояться за своє здоров'я.

Тому що воно нікуди не дівається з легень. Воно накопичується там. Найменше, що може бути у людини, яка регулярно дихає цим пилом, це – хронічні захворювання бронхів,

– зазначила Брилова.

І проблема не тільки у шкідливих викидах, але і у відходах виробництва. Вони не утилізуються, а накопичуються, просочуються в ґрунт, підземні води, забруднюють місцеву річку Шиянку.



Активісти з Дніпра приїхали до Києва пікетувати офіс компанії ДТЕК, до якої входить Придніпровська ТЕС. Активістів заспокоюють. Кажуть, модернізувати станцію почнуть вже за декілька місяців. Обіцяють, що до наступного опалювального сезону шкідливі викиди скоротяться у 6 разів.



"Ми в цьому році встановлюємо на 10 блоці пилоочистку, на 7 наступного року, на 8 блоці у 2020 році. Сірко- і азотна очистка на Придніпровській ТЕС передбачена з 2026 року", – запевнила керівник департаменту екологічної безпеки ДТЕК Ірина Вербицька.



Та дніпрян це не влаштовує. Стверджують: завершити модернізацію компанія обіцяла ще у 2017-му. Це входило у її приватизаційні зобов'язання.

Про це та більше – дивіться у сюжеті.