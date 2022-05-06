У Придністров’ї поширюють брехню про постріли з боку України
Джерело:Оперативне командування "Південь"
У невизнаному Придністров'ї продовжують залякувати людей та нагнітати ситуацію. Цього разу поширюють фейки про постріли, які нібито чутно з боку України.
Нові фейки в Придністров'ї
У командуванні значили, що ворог продовжує вишукувати способи спровокувати виникнення збройних сутичок в невизнаному регіоні, в якому перебувають російські військові.
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В Придністров'ї, що межує з Одещиною, намагалися розігнати інформаційний вкид нібито про постріли, що чутно з боку України,
– зазначили в ЗСУ.
Вони закликають не дозволяти ворожим силам вводити в оману і занурювати в паніку, бути пильними і свідомими, дотримуватись заходів безпеки і довіряти силам оборони, які стоять на сторожі безпеки.
Ситуація на Півдні: коротко
На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Миколаївської області російські загарбники продовжують агітувати за зміну владу на колаборантів.
Російські окупанти закріплюються та окопуються на захоплених територій, без активних бойових дій. Але зосереджує зусилля на вогневому ураженні вздовж лінії зіткнення. Для коригування вогню застосовують безпілотники.
В Миколаївській області ворог знов завдав удару системами залпового вогню "Смерч" та вдарив ракетою типу "Москіт". Постраждалих серед місцевого населення нема.
Загострення ситуації в Придністров'ї:
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наміри Москви створити сухопутний коридор від Донбасу до Придністров'я – нереалістичні. Ситуацію повністю контролює ЗСУ.
- Щоб згострити ситуація в регіоні, Росія навмисне залякує місцеве населення якимись "загрозами" з боку України. Через паніку люди їдуть до Молдови.
- В Одеській ОВА вважають, що Росія цілком може залучити до операції в Придністров'ї авіацію. Проте, за словами речника ОВА Сергія Братчука, це буде завдання для української ППО.
- Тим часом член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський зазначив, що справжньої небезпеки з боку квазіреспубліки він не бачить.
- НАТО допускає нові провокації у невизнаному Придністров'ї. В Альянсі вважають, що їхня мета – створити додаткові проблеми для України.
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