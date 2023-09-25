У невизнаному Придністров'ї впали уламки ракети C-300: вона вибухнула в повітрі
У окупованому Придністров'ї, яке межує із Україною, заявили про падіння уламків ракети C-300. Вночі проти 25 вересня Росія била по Одещині "Калібрами", "Оніксами" та "Шахедами".
У невизнаному Придністров'ї впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року. Про це повідомив співголова об'єднаної контрольної комісії від окупованого Придністров'я Олег Беляков, пише 24 Канал.
Зверніть увагу Ворожі цілі проходили по кордону Молдови та розверталися, – Ігнат про нічну атаку на Одещину
Уламки впали у прикордонному селі
Уламки впали в один із городів у селі Кіцкани. За попередніми даними, постраждалих немає. При цьому бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Вибух стався о першій годині ночі.
Об'єкт виявився чомусь небезпечним – це саме боєголовка. Тобто сама ходова частина ракети відсутня, мабуть, якимось чином була знищена в повітрі,
– мовиться в повідомленні.
Повідомляють, що ракета була зразка 1968 року.
У мережі з'явилися, ймовірно, кадри з ракетою, що падає. Водночас достовірність цього відео нічим не підтверджена. Немає жодних перевірених даних про дату та час зйомки.
Ймовірні кадри ракети, що падає: дивіться відео
Удар по Україні 25 вересня: основне
- У ніч на 25 вересня російські загарбники завдали комбінованої атаки по Одещині. Ворог вдарив дронами-камікадзе і ракетами. Загалом загарбники випустили 19 "Шахедів", 12 "Калібрів" і 2 "Онікси". 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів" було збито силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість – в небі над Одещиною.
- Окрім цього, росіяни атакували Дніпропетровську область. Над Кривим Рогом збили "Шахед", через падіння уламків якого виникла пожежа на одному із промислових підприємств. Пожежу вже загасили. Головне, що минулося без втрат.
- Під час нічної атаки по Україні 25 вересня ворожі цілі проходили по кордону Молдови та розверталися у напрямку Одеси. Таким чином, окупанти застосовують різні засоби та напрямки для удару. За словами Юрія Ігната, ракети "Онікс" важко збивати, оскільки вони надзвукові та летять дуже низько. Тому їх практично неможливо збити.