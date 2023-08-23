Пригожин бореться за Африку: чи контролює Путін дії ватажка "Вагнера"

Після одноденного заколоту в Росії та канікул у Білорусі Євгеній Пригожин несподівано опинився в Африці. Очільник ПВК "Вагнера" прагне зберегти свою владу принаймні там.

Російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, чи погодив Пригожин свої дії з Владіміром Путіним.

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"Я думаю, вони не спілкуються – не "царська" справа спілкуватися з Пригожиним. Ймовірно, Путін йому ставить загальне завдання – утримати, розширити Африку та викачати якомога більше грошей з неї", – зазначила Романова.

Чому Пригожин опинився в Африці: дивіться відео 24 Каналу

Водночас Пригожин має свої інтереси. Він воює "за свою Африку", оскільки в нього відібрали український фронт і Білорусь, а також хочуть замінити вагнерівців на інші ПВК в Африці.

Чому Пригожина не ліквідували

У новому відеозверненні Євгеній Пригожин заявив, що шукає собі "богатирів", щоб зробити Росію "ще більшою", а Африку – "ще вільнішою".

Неодноразово лунали припущення про те, що очільника ПВК "Вагнера" після його "перевороту" можуть знищити. Однак досі цього чомусь не сталось.

"Навряд чи йому пробачили – просто він поки що потрібний. Не буде давати користі – ліквідують", – констатувала Романова.

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