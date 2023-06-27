Конкурент не потрібний, – опозиціонерка розповіла, що чекає на Пригожина в Білорусі

Глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин 23 червня кинув виклик міноборони Росії і спробував вчинити державний переворот, однак все закінчилось за один день. Кремль та самопроголошений президент Білорусі переконали Пригожина відступити, щоправда деталі перемовин досі невідомі.

Опісля Пригожин несподівано втік до Білорусі, однак імовірним гарантіям безпеки від Лукашенка вірити не можна, адже той довів, що його слова нічого не варті. Про це 24 Каналу розповіла опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна.

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Пригожин сам розуміє політику і хиткість обіцянок Алєксандра Лукашенка, тому навряд буде сподіватися на його протекторат, переконана Радіна. Малоймовірно, що він вважає Білорусь для себе безпечним притулком.

Лукашенко побоюється авторитету Пригожина

Після спроби бунту Пригожина ризики для нього зросли максимально. Навіть під час вчорашнього екстреного звернення Владімір Путін опосередковано назвав його зрадником. Тому хоч формально пообіцяли закриття кримінальних справ проти нього, але цього досі не зроблено. Та й навряд бункерний його пробачив, путінський режим ліквідовував неугодних і за менші проступки.

Своєю чергою Лукашенку такий політичний конкурент зовсім не потрібний. Адже він бачить себе єдино можливим диктатором Білорусі до кінця життя. І тут несподівано на території країни з'являється ще одна харизматична особистість, яка зовсім не вигідна самопроголошеному президенту.

Звісно, Лукашенко побоюється, що Пригожин буде авторитетом і для білоруських військових та силовиків, особливо враховуючи, що керівництво силових структур і армія Білорусі проросійськи налаштовані. А часто це і вихідці з Росії як, наприклад, голова радбезу Олександр Вольфович й інші,

– зауважила опозиціонерка.

Тому через таку жорстку конкуренцію, навряд Євгєній Пригожин надовго затримається в Білорусі, однак невідомо скільки часу там зможуть провести його найманці.

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