"Молодий Жириновський" і герой для росіян: як Пригожин набирає політичний рейтинг

Не досягнувши поставленого завдання повністю захопити Бахмут, Євгєній Пригожин вже певний час готує підґрунтя для своєї політичної кар'єри. Усі невдачі на Бахмутському напрямку "кухар Путіна" планомірно скидав на міноборони. Одночасно з цим він критикував фактично всю політичну верхівку Росії.

Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, зараз Пригожин грає роль такого собі викривача російської політичної еліти. Все для того, аби самоствердитись та між рядками просунути людям політичну альтернативу у вигляді себе ж.

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"Політичні бали"

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин днями заявив, що начебто його найманці "захопили" Бахмут. В Україні цю інформацію офіційно спростували. Щобільше, ЗСУ зараз просуваються, мають успіхи на флангах і контролюють частину міста. Попри це, "кухар Путіна" цілком зможе так званою "перемогою" заробити собі політичні бали.

Сьогодні Пригожин намагається викривати політиків, їхніх родичів тощо. Щоправда, робить він це не через праведні цілі, а через бажання набути більшої підтримки в Росії.

Він звинувачує в поразках Росії тих, кого і так росіяни не люблять – керівництво. Тим паче військове керівництво. А він (Пригожин – 24 Канал) сидить або вдає, що сидить в окопах. До того ж про нього не можна сказати, що він спеціально викриває усіх, бо заздрить через бідність. Він людина не бідна,

– зазначила Ольга Романова.

Для росіян Євгєній Пригожин зараз виступає таким собі героєм. Вподобання російського суспільства залишаються незмінними – злочинці, терористи, катівники.

"Він повністю зайняв нішу "молодого Жириновського", коли він на початку 2000-х виступав зі слоганом "я за бідних, я за росіян", – підсумувала журналістка.

Ольга Романова про "політичні бали" для Пригожина: дивіться відео

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