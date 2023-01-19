Пригожин накопичує ворогів, єдина його "криша" – Путін, – Фейгін

Керівник ПВК "Вагнера" Пригожин у Росії накопичує ворогів. Він "наїхав" уже фактично на всі відомства, єдина його "криша" – це Путін.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. У Росії починають нівелювати авторитет Пригожин.

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Призначення Герасимова – погана новина для Пригожина

Фейгін розповів, що призначення Герасимова – це погана новина для Пригожина. Є конфлікт, протиріччя, ненависть у військовому керівництві Росії, що б там не говорив Пєсков. Можна згадати, як контрактники ПВК "Вагнера" називали Герасимова "пі**ром".

Чи буде він давати "вагнерівцям" після цього патрони, снаряди, харчі? Вони ж не самі себе забезпечують, а є певні виділення з міноборони. Та й загалом Пригожин "наїжджає" навіть на адміністрацію президента. У мене просте запитання, з ким у Пригожина залишились добрі стосунки,

– зазначив російський правозахисник.

Він додав, що Пригожин наїжджав на губернатора Ленінградської області, військових, міноборони, адміністрацію президента, загалом, на всіх, крім ФСБ. Його "криша" – це лише Путін. Коли він і її втратить, то його ПВК "Вагнера" одразу ж "могилізують".

Фейгін про те, що Пригожин накопичує ворогів, єдина його "криша" – Путін: дивіться відео

Пригожин накопичує сили

За словами російського правозахисника, Пригожин свариться з тими, хто свариться з Путіним. Пригожин нарощує свій силовий ресурс, коли мобілізує зеків, а тепер ще й якісь казарми будує в Курській області. Та Пригожин накопичує ворогів, тому його зроблять крайнім в усіх невдачах.

"Принаймні на цьому проміжному етапі. Скажуть, що це він усе програв, ми не винні, це Пригожин. Не треба було йому довіряти, він воювати не вміє тощо. Успіхи – скромні. Соледар – це неспівмірно з тим, що заявлялось. Мовляв, ми тут на раз-два візьмемо всю Україну", – зауважив Фейгін.

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