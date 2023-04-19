Боротьба за визнання: об'єднання Пригожина і Шойгу може мати негативні наслідки

Нещодавно з'явилась інформація про те, що у засновника ПВК "Вагнера" та міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу дещо "потеплішали" стосунки. Втім їхня співпраця може посіяти ще більше розбрату у майбутньому.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, для Євгєнія Пригожина дуже важливе визнання, тому він не поступатиметься успіхами регулярній російській армії.

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Локальне об'єднання сил

Аналітики з американського Інституту вивчення війни повідомили, що Євгєній Пригожин знову повертає собі прихильність Владіміра Путіна через невдачі регулярної армії у Бахмуті.

Це справді насамперед пов'язано із Бахмутом. Те, що вони знову локально об'єдналися в зусиллях, це, припускаю, може свідчити про те, що в Кремлі викликали Пригожина та Шойгу і сказали: "Ви працюєте разом, Бахмут треба взяти". Але Шойгу та Герасимов не вибачили Пригожину всі образи,

– зазначив Іван Ступак.

Втім зараз Шойгу мусить співпрацювати з Пригожиним задля взяття Бахмута. Вони працюють разом лише локально, щоб випередити український контрнаступ. Втім коли ситуація у Бахмуті досягне своєї розв'язки, вони знову розійдуться.

"Я впевнений, навіть якщо росіянам вдасться просунутись у Бахмуті чи захопити його, то там буде новий рівень розбрату між російськими військовими та вагнерівцями. Через суперечки, хто ж насправді взяв місто", – підкреслив ексспівробітник СБУ.

Іван Ступак про співпрацю Пригожина та Шойгу: дивитись відео

Боротьба за визнання

Для власника ПВК "Вагнера" принципово важливе визнання. Він захоче забрати усі лаври собі за (поки лише гіпотетичне) захоплення Бахмута.

Він нікому свою перемогу не віддасть. Пригожин уже якось їздив до Москви та заявляв, що це його вагнерівці борються за Бахмут, регулярна армія не має до цього стосунку,

– розповів Ступак.

Колишній співробітник СБУ підсумував, що на цьому тлі Євгєній Пригожин та Сєргєй Шойгу ще довго будуть змагатися за всенародне визнання.

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