Пригожин показав усі слабкі місця Путіна: хтось з еліти може завдати диктатору фатального удару

Євгеній Пригожин, який намагався вчинити в Росії "переворот", розхитав і без того нестабільну систему влади в Росії. І зараз можна чекати появу нових потужних гравців та нових спроб "взяти Москву".

Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона припустила, що так може вчинити, наприклад, загін "Ахмат", адже чеченські бойовики чудово бачили, як вагнерівці пішли в наступ на Москву.

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Слабкий Путін нікому не потрібен

Під час заколоту Пригожина всі побачили переляканого та жалюгідного Путіна. І зараз він продовжує демонструвати свої слабкі місця усьому світу – і не може зупинитись.

І це бачать також люди, від яких залежить все в Росії. Це перша 1000 найвпливовіших російських сімей – така собі російська еліта. І серед них є людина, яка повалить Путіна. Це буде хтось з його найближчого кола,

– наголосила вона.

По російському диктатору обов'язково завдадуть удару, тому що слабкий Путін нікому не потрібен.

Опозиційна журналістка припустила, хто повалить Путіна: дивіться відео

Він зіпсував життя багатьом в Росії, хто зробив ставку на Путіна. І зараз ці люди під санкціями і не мають можливості витрачати на Заході свої капітали.

"Тому найближчим часом Росію чекають зміни. І все завдяки карному злочинцю, кухарю шостого розряду Пригожину, який показав усі слабкі місця Путіна. Виявилось, що ці місця у російського диктатора – усюди", – підкреслила Ольга Романова

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