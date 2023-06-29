Пригожин показав усі слабкі місця Путіна: хтось з еліти може завдати диктатору фатального удару
Євгеній Пригожин, який намагався вчинити в Росії "переворот", розхитав і без того нестабільну систему влади в Росії. І зараз можна чекати появу нових потужних гравців та нових спроб "взяти Москву".
Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона припустила, що так може вчинити, наприклад, загін "Ахмат", адже чеченські бойовики чудово бачили, як вагнерівці пішли в наступ на Москву.
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Слабкий Путін нікому не потрібен
Під час заколоту Пригожина всі побачили переляканого та жалюгідного Путіна. І зараз він продовжує демонструвати свої слабкі місця усьому світу – і не може зупинитись.
І це бачать також люди, від яких залежить все в Росії. Це перша 1000 найвпливовіших російських сімей – така собі російська еліта. І серед них є людина, яка повалить Путіна. Це буде хтось з його найближчого кола,
– наголосила вона.
По російському диктатору обов'язково завдадуть удару, тому що слабкий Путін нікому не потрібен.
Опозиційна журналістка припустила, хто повалить Путіна: дивіться відео
Він зіпсував життя багатьом в Росії, хто зробив ставку на Путіна. І зараз ці люди під санкціями і не мають можливості витрачати на Заході свої капітали.
"Тому найближчим часом Росію чекають зміни. І все завдяки карному злочинцю, кухарю шостого розряду Пригожину, який показав усі слабкі місця Путіна. Виявилось, що ці місця у російського диктатора – усюди", – підкреслила Ольга Романова
Більше про деталі заколоту Пригожина
- В американському Інституті вивчення війни припустили, що Путін не дарма оголосив суму у 86 мільярдів рублів, яка була витрачена з російського бюджету на фінансування ПВК "Вагнера". Також російський диктатор наголосив, що буде проведено розслідування, з метою з'ясувати, чи не були розкрадені бюджетні кошти.
- Аналітики ISW припускають, що Путін готує підґрунтя для конфіскації активів Пригожина. Крім того, російський диктатор має на меті віддалити його від ПВК "Вагнера". А також звинуватити в корупції чи роботі на Україну і Захід. Водночас Путін хоче продовжувати використовувати вагнерівців у війні проти України.
- Американська розвідка вважає, що генерал Сєргєй Суровікін найімовірніше знав заздалегідь про плани Пригожина вчинити заколот. І хоча Суровікін на початку "перевороту" висловився проти Пригожина і закликав його зупинитись, саме йому ватажок ПВК "Вагнера" має бути завдячувати життям.
- Водночас інші російські генерали ймовірно також підтримали Пригожина щодо зміни керівництва міноборони. Адже він би не влаштував заколот без запевнень російських високопосадовців підтримати вагнерівців.