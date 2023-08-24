Загинула разом із Пригожиним: родичі стюардеси розповіли про дивний ремонт літака перед аварією

У Тверській області Росії ввечері 23 серпня впав літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. Повітряне судно напередодні ремонтували.

Про це розповіли родичі бортпровідниці Христини Распопової, повідомляє 24 Канал. Вона загинула разом із Пригожиним.

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Літак "ремонтували"

У російських ЗМІ повідомили, що єдина дівчина, яка загинула під час аварії літака Євгенія Пригожина, – 39-річна стюардеса Крістіна Распопова.

Раніше вона жила в Москві. Через якийсь час Крістіна влаштувалася у фірму "МНТ Аеро" і переїхала жити в Санкт-Петербург. До цього вона також працювала в бізнес-авіації.

За кілька годин до вильоту дівчина розповіла своїм рідним, що з якихось причин їхній рейс затримується. Перед вильотом вона виклала фотографію з кафе аеропорту,

– мовиться у повідомленні.



Крістіна розповідала про "дивний ремонт" / Фото росЗМІ

За кілька днів до катастрофи дівчина також розповідала про дивний ремонт літака, на який його забирали.

Варто зауважити, що Крістіна – сестра заступника прокурора Єманжелінська Челябінської області Євгенія Распопова. Нещодавно місцевий слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом смерті двох чоловіків у міській лікарні. Проте вже наступного дня Распопов вирішив скасувати відповідну постанову, посилаючись на її незаконність.

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