Загубився на Камчатці: у Росії знайшли "підозрюваного" у справі про падіння літака Пригожина
У Росії 23 серпня розбився літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. Ймовірний винуватець авіакатастрофи вже "загубився" десь на Камчатці.
Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. За непідтвердженою інформацією, підозрюють Артема Степанова – особистого пілота Пригожина, який мав доступ до його бізнес-джета й перед вибухом поїхав на Камчатку.
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Ймовірний підозрюваний поїхав на Камчатку
Один із російських інсайдерських телеграм-каналів наступного дня після авіакатастрофи, в якій загинув Євгеній Пригожин, повідомив, що Степанова вже намагалися знайти правоохоронні органи країни-терористки, але безрезультатно.
Колишній засновник "МНТ Аеро", який володіє бізнес-джетом, що розбився, просто "загубився" у віддаленому регіоні Росії.
Єдине, що зміг повідомити його рідний брат, це те, що він нібито третій день у поході та без зв'язку,
– мовиться в повідомленні.
Російські силовики наразі активно шукають особистого пілота Пригожина. Проте є ймовірність, що він уже виїхав за кордон.
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Загибель Пригожина: що відомо
- Увечері 23 серпня у Тверській області впав літак – приватний бізнес-джет Embraer 600 із бортовим номером RA-02795, який належав Пригожину.
- У Росавіації повідомили, що ватажок вагнерівців був серед пасажирів. Пізніше його смерть підтвердили й на російському державному телебаченні.
- Загалом на борту перебували 10 людей, серед яких троє – члени екіпажу. Всі рештки тіл вже знайшли та скерували на експертизу.
- В Інституті вивчення війни вважають, що літак Пригожина збили після прямого наказу російського диктатора Владіміра Путіна. Ймовірно, це була його помста за заколот найманців, який відбувся у червні, попри те, що він був невдалим.
- Варто зауважити, що інцидент трапився рівно через 2 місяці після заколоту. Ба більше, є інформація, що джет збила російська ППО. Мовиться про зенітно-ракетну систему С-300.