Загубився на Камчатці: у Росії знайшли "підозрюваного" у справі про падіння літака Пригожина

У Росії 23 серпня розбився літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. Ймовірний винуватець авіакатастрофи вже "загубився" десь на Камчатці.

Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. За непідтвердженою інформацією, підозрюють Артема Степанова – особистого пілота Пригожина, який мав доступ до його бізнес-джета й перед вибухом поїхав на Камчатку.

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Ймовірний підозрюваний поїхав на Камчатку

Один із російських інсайдерських телеграм-каналів наступного дня після авіакатастрофи, в якій загинув Євгеній Пригожин, повідомив, що Степанова вже намагалися знайти правоохоронні органи країни-терористки, але безрезультатно.

Колишній засновник "МНТ Аеро", який володіє бізнес-джетом, що розбився, просто "загубився" у віддаленому регіоні Росії.

Єдине, що зміг повідомити його рідний брат, це те, що він нібито третій день у поході та без зв'язку,

– мовиться в повідомленні.

Російські силовики наразі активно шукають особистого пілота Пригожина. Проте є ймовірність, що він уже виїхав за кордон.

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