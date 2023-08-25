Існує кілька версій, що сталося з Пригожиним: політтехнолог розібрав кожну з них

Існує багато версій, що саме сталося з ватажком "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним. Однак чітких відповідей поки немає.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що поки важко сказати, хто саме вирішив знищити ватажка "Вагнера". Та й сама смерть Пригожина спричиняє деякі питання.

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Хто міг замовити Пригожина

Як наголосив Тизенгаузен, наразі доступ до тіл, які загинули під час авіакатастрофи, мають лише російські спецслужби. А їм довіряти не варто. Вже були припущення, що міг загинути двійник Пригожина. Однак, звісно ж, жодних підтверджень немає.

Я так розумію, що Путіну упродовж двох місяців дорікали, як взагалі Пригожин може ходити і брати державні замовлення після організації бунту. Він фактично ходив і тролив Путіна,

– зауважив Тизенгаузен.

Звісно ж, Путін міг спробувати організувати це все, щоб виявити нелояльних до себе військових. Такі припущення були й щодо спроби заколоту. Однак варіант цей досить сумнівний, адже диктатор не дозволив би виставити себе посміховиськом, як це сталося під час "маршу на Москву".

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Перша версія – це зробив Путін. Він не зміг пробачити, що Пригожин організував бунт. Однак тут одразу виникає питання – а навіщо тоді знищувати інших командирів з "Вагнера", які вже виконували певні завдання в Африці, Білорусі тощо.

Підірвати літак – не найдешевший спосіб. Треба було мати доступ до нього. Існує багато способів, як можна було усунути Пригожина. Отруїти, як це зробили з Литвиненком. Така смерть Пригожина запускає певні негативні процеси для Росії. От вбили його та командирів "Вагнера". А що буде з операціями в Африці, Білорусі, на Близькому Сході?

– зауважив Тизенгаузен.

Також Пригожину могли помститися військові. Адже під час спроби заколоту вагнерівці збили кілька російських вертольотів та літак. Шойгу та Гєрасімов могли організувати це знищення з мовчазної згоди Кремля.

Але це також запускає дестабілізаційні процеси в російській армії, де може існувати поділ на тих, хто симпатизував Пригожину і тих, хто не симпатизував. Хоча варіант, що це вибухне в нову спробу заколоту, є малоймовірним.

Третя версія – Пригожин вирішив інсценувати власну смерть. Йому могли запропонувати зникнути та виїхати з мільярдами в умовну Аргентину на відпочинок після пластичної операції.

Існує також неперевірена деталь, що до вбивства міг бути причетним особистий пілот Пригожина. Він мав доступ до літака, а за 3 дні до катастрофи нібито виїхав до Камчатки. З того часу про нього нічого не чути.

Якщо Пригожин та Уткін дійсно загинули, то ніхто їх жаліти не буде. Це терористи та вбивці. Краще пізно, ніж ніколи. Будемо сподіватися, що така доля буде в усіх російських командирів,

– підкреслив Тизенгаузен.

Знищення Пригожина: коротко