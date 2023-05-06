Пригожин заробляє політичні бали, – військовий оглядач про "вихід" вагнерівців з Бахмута
Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин почав розповідати, що 10 травня збирається вивести свої війська з Бахмутського напрямку через буцімто брак боєприпасів. Він може поширювати такі одіозні заяви з низки причин.
Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, поки що підрозділи "Вагнера" не виходять з Бахмута. Інтенсивність боїв не зменшується.
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Пригожин хоче заробити політичні бали
Якщо Пригожин дійсно хоче вивести своє угруповання з цього напрямку, то вже мала б початися відповідна підготовка. Адже, ймовірно, вони розраховували б на організований вихід. І туди б мали закинути інші російські підрозділи.
Інакше у них просто обвалиться фронт. І ЗСУ повністю знівелюють просування вагнерівської піхоти, яка 9 місяців гинула на цьому напрямку. Все це схоже на те, що Пригожин намагається так заробити собі політичні бали. Він дивиться у майбутнє, в якому є проблеми для путінської влади. Тому йому потрібно своє місце під Сонцем зайняти,
– зазначив Попович.
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Зрозуміло, що угруповання ПВК "Вагнера" – досить серйозний ресурс. І Пригожину не так і вигідно, щоб ці підрозділи були просто-таки знищені в боях під Бахмутом.
Утім, не варто відкидати версію, що Пригожин вкидує такі заяви, бо розуміє, що не зможе захопити місто до 9 травня. Тому й почав кричати про "брак боєприпасів", аби згодом скинути усю провину на російське міноборони.
Останні заяви Пригожина: коротко
- Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин регулярно вкидає в інформаційний простір одіозні заяви. Їх варто сприймати обережно та з сумнівом.
- Нещодавно Пригожин записав відео на тлі знищених вагнерівців, де лаяв керівництво міноборони Росії, звертаючись до Сєргєя Шойгу та Валєрія Гєрасімова. Він скаржився, що буцімто підрозділи "Вагнера" не мають достатньо снарядів. Тепер так звані російські ЗМІ взагалі розповідають, що вагнерівців на Бахмутському напрямку замінять кадирівці.
- В українській розвідці прокоментували заяви Пригожина. Там пояснили, чому той почав поширювати такі одіозні заяви.