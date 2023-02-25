Невже хоче покарати "кувалдою": Пригожин оголосив полювання на голову зятя Шойгу

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин висловив намір зловити російського блогера Алексєя Столярова. Причина цього – нібито антивоєнна позиція Столярова, який є зятем міністра оборони Росії Сергєя Шойгу.

У російських телеграм-каналах пишуть, що Столяров нібито "лайкнув" пост Юрія Дудя, в якому йшлося про криваву і безглузду війну, за яку відповідає оточення Путіна, пише 24 Канал.

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Зятя Шойгу звинувачують через лайк під дописом Дудя

Столяров буцімто згодом прибрав свій "лайк", однак зятю Шойгу дорікнули скриншотами цієї реакції. Після цього до нього почали звертатися росіяни, мовляв, вони підтримують війну проти України.

У відповідь зять міністра оборони Росії порадив їм відправитися на фронт. "Z-бидло забули запитати. Іди на фронт, а не п*зди мені тут", – відповів він.

Столяров спробував уникнути конфлікту, заявивши у своєму блозі, що не "лайкав" жодних постів, не писав нікому і закликав свою аудиторію бути обачними та не піддаватися маніпуляціям і фотошопу.

Тим не менш, Пригожин, коментуючи інцидент, закликав знайти Столярова і привести до нього.

Я його навчу протягом шести тижнів, а оскільки я сам є Z-бидлом, то допоможу йому виправитися, відправивши його на бойові дії. Я не зовсім зрозумів першу частину запиту, але оскільки там було питання: "Вдути чи не вдути", то перед цим можна йому "вдути",

– зазначив Пригожин.

Між Шойгу і Пригожиним відкрите протистояння

Донедавна Пригожин мав досить великий вплив у Кремлі, проте власника ПВК "Вагнера" почали поступово усувати. Причина в тому, що в Москві побоювалися, що вплив Пригожина надто швидко зростає.

Першим очевидним кроком, що Пригожина намагаються усунути, було рішення призначити Валєрія Герасимова командувачем окупаційних військ Росії замість Сергєя Суровікіна.

Саме Суровікін і Пригожин активно критикували російське міноборони за провали у війні проти України. Вагнерівці відкрито обзивали Герасимова, а також звинувачували у дефіциті боєприпасів.

Відомо, що вагнерівці в останні місяці були кинути на Бахмутський напрямок, де конкурували з регулярною російською армією.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що такі ситуації в будь-якому випадку стають великим плюсом для України. Він переконаний, що чим більше буде сварок і серйозних конфліктів всередині системи Росії, тим швидше прийде наша перемога.