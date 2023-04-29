Все погано – треба більше грошей: Пригожин знову плаче про загрози для "Вагнера"
Очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вкотре поскаржився на нестачу боєприпасів. Ба більше, він заявив, що "Вагнер" закінчується та за короткий час перестане існувати".
Пригожин – це не людина, яка воює, а людина, що перш за все бореться за гроші. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Олексій Кошель.
Детальніше ПВК "Вагнера" закінчується та невдовзі перестане існувати, – Пригожин видав неочікувану заяву
Кошель переконаний, що темне майбутнє, безумовно, чекає і на Пригожина, і на ПВК "Вагнера".
Якщо російські громадяни перетворилися просто на рослини, тобто вони не здатні думати, аналізувати, то принаймні, я думаю, що є не менше ніж 10%, які зрозуміють заяву Пригожина по-іншому – про те, що насправді все погано. Я маю на увазі колишніх відставників, силовиків тощо,
– додав мовець.
Гроші перш за все
Політолог згадав, що досі у Пригожина були дуже складні стосунки з державним апаратом, міноборони, він критикував керівництво, жалівся на нестачу боєприпасів. Тому подібні заяви свідчать, що в російській системі управління, зокрема збройними силами, є серйозні проблеми.
Також ця заява – це спосіб достукатися до Путіна, достукатися не лише в питанні снарядів, тут питання грошей. Тому що групу "Вагнера" потрібно фінансувати, це фінансується чорною готівкою, але отримати доступ до бюджетних грошей, до тіньових грошей – це, звичайно, мовиться про суми з великою кількістю нулів,
– зауважив Кошель.
Він переконаний, що питання грошей для Пригожина стоїть на першому місці. Водночас він відповідає за вагнерівців і проводить інформаційні атаки, в яких публічно звинувачує петербурзького губернатора, адже він хоче вийти на будівельний ринок в Росії та мати доступ до великих грошей.
Кошель пояснив жалібні заяви Пригожина: дивитись відео
У ПВК "Вагнера" з'являється все більше проблем
- Інститут вивчення війни повідомив, що в Бахмуті зростає конкуренція між російськими приватними військовими компаніями.
- Українські військові розповідають, що вагнерівці обстрілюють навіть власних бійців, що перебувають біля позицій ЗСУ.
- Російська опозиціонерка Ольга Романова повідомила, що в лавах ПВК "Вагнера" перебувало близько 50 тисяч найманців, більша частина яких уже знищена. Лише близько 5000 вагнерівців повернулися на волю до Росії, здебільшого це ампутанти без рук або ніг.