Пригожин накопичує владу та створює військову структуру, – ISW пояснили, що це означає

"Кухар Путіна", керівник приватної військової компанії (ПВК) Вагнера Євген Пригожин продовжує нарощувати владу і створює військову структуру, яка може становити загрозу для правління Путіна.

Загроза Путінському режиму

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що військова структура, яка функціонує паралельно зі збройним силам Росії, в перспективі може загрожувати режиму Володимира Путіна принаймні на інформаційному полі.

Увага Росіяни готуються битися за Херсон і поки не хочуть відступати, – ISW

В ISW посилаються на дані російських військових блогерів, які пишуть, що Пригожин спонсорує формування добровольчого батальйону під проводом колишнього офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна.

Пригожин і Гіркін скооперувались не просто так

Зазначають, що співпраця Пригожина та Гіркіна, ймовірно, створить великий націоналістичний електорат для Пригожина на підтримку його максималістських цілей війни в Україні.

Гіркін – затятий критик російського вищого військового командування. Він довгий час не міг сформувати власний добровольчий батальйон через відсутність постачання та інші бюрократичні обмеження.

А от Пригожин може дозволити собі розкіш управляти ПВК Вагнера без прямого контролю з боку міноборони Росії.

Пригожин займає унікально вигідне становище у російській структурі та інформаційному просторі. Він може вільно рекламувати себе та свої сили, одночасно критикуючи кремлівських чиновників чи збройні сили Росії, не побоюючись нічого,

– зауважили аналітики.

Путін залежить від Пригожина

Путін залежить від сил "Вагнера" в Бахмуті відтак, ймовірно, намагається задобрити Пригожина, попри те, що він підриває авторитет звичайних російських військових.

У звіті, зокрема пригадують, як Пригожин в одному із інтерв'ю заявив, що будує "лінію Вагнера", аби збройні сили Росії, які "ховаються за спинами Вагнера", почувалися в безпеці.

Пригожин критикує російську армію у коментарях багатьох онлайн-медіа та телеграм-каналах, що дозволяє йому охоплювати аудиторію, яка недоступна для Міноборони Росії, яке обмежене у своїх публічних заявах і засобах комунікації,

– додають у звіті.

До теми "Путін буде змушений піти з посади": навіщо Прігожин створює власну армію в Росії

Чому Пригожину вдається захопити інфополе

Крім того, немало важливо й те, що Пригожин не займає офіційної відповідальної посади. Він не керує жодною російською операцією в Україні й не відповідає за будь-яку бюрократію. А це дає йому можливість вільно критикувати тих, хто "при владі".

А ще Пригожин дистанціювався від лідера Чечні Рамзана Кадирова після того, як їхня спільна критика вищого військового керівництва Росії. Аналітики припустили, що це свідчить про те, що Кадиров може втратити контроль над регіоном.

До теми – чи почалися бунти всередині Росії: дивіться відео

"Лінії Вагнера" використовують, як живий щит: що про це відомо