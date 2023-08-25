Із задоволенням зіграв роль, – політолог припустив значення Лукашенка в історії з Пригожиним

Алєксандр Лукашенко заявив, що буцімто не давав "гарантії безпеки" Євгенію Пригожину після спроби заколоту. Хоча раніше самопроголошений президент Білорусі говорив, що "гарантії безпеки, як Путін пообіцяв, були надані". Та білоруський диктатор – пішак.

Про це 24 Каналу заявив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що Лукашенко щоразу відпрацьовує різні технічні завдання.

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Політолог зауважив, що багато джерел свідчать про те, що білоруський диктатор не грав першу скрипку в переговорах із главою ПВК "Вагнера".

Однак була потрібна публічна людина, яка може взяти ці переговори й сказати всім, що саме вона їх провела. Мовляв, усе, щоби ті люди, які їх дійсно вели, не отримали додаткової політичної ваги.

Відома людина з великою впізнаваністю. Він із задоволенням зіграв цю роль, що він зі всіма зустрівся, 5 разів дзвонив Пригожину. 4 рази він його послав, а вп'яте передзвонив,

– сказав виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.

Служба Путіну

Згодом самопроголошений президент Білорусі намагався використовувати Пригожина та ПВК "Вагнера" виключно у власних інтересах. Найімовірніше, Лукашенко хотів, аби вагнерівці навчали його абсолютно недієздатну армію. Адже білоруському диктатору було замало просто перебазування вагнерівців у його країну.

"Він може будь-яку критичну дірку або провокацію заткнути цими вагнерами", – сказав Олексій Буряченко.

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Лукашенко отримав свої політичні бали. Мовляв, він нібито треба Владіміру Путіну і той з ним навіть радиться. Так самопроголошений президент Білорусі намагався інтерпретувати, що він начебто щось означає для російського диктатора.

"Нічого він для Путіна не означає. Ніякої важливості він для Путіна не має. Йому за секунду знаходять заміну і все. Тому Лукашенко й намагається будь-яку службу для Путіна послужити й бути корисним у максимальній кількості випадків", – додав політолог.

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