Чому Лукашенко вів перемовини з Пригожиним: Гудков пояснив мету диктатора

В історії з заколотом, що вчинив Євгеній Пригожин, несподіванкою виявилась поява білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка. Він дуже вчасно провів перемовини з головним "заколотником" і фактично врятував владу Владіміра Путіна.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив, що Алєксандр Лукашенко мав власний зиск у цьому і був дуже замотивований в тому, щоб домовитись з очільником ПВК "Вагнера". Про це він розповів 24 Каналу.

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Тепер Путін винен Лукашенко довічно

Якби Пригожин 24 червня вигнав Путіна з Кремля, припустив опозиційний політик, то сьогодні про Лукашенко говорили б як про "жертву народного гніву" або як про затриманого та заарештованого "колишнього президента Білорусі".

Білоруський диктатор розумів, що він не має іншого виходу, як рятувати Путіна і себе. Тим більш, що одразу після заяв Пригожина до білоруського народу звернулась обрана президентка Білорусі Світлана Тихановська, а також представники полку імені Кастуся Калиновського. Білоруська опозиція була готова до повалення самопроголошеного президента.

Тому Лукашенко засмикався та почав діяти. І йому вдалося домовитись, тому що у Пригожина не було в планах керувати Росією замість Путіна. І Лукашенко несподівано для себе набрав очки і зараз може диктувати Путіну суми, які той винен довічно білоруському диктатору за рятування ситуації,

– наголосив Гудков.

Тепер у Лукашенко немає проблем в приниженні російського диктатора. Він може подзвонити Путіну сказати: "Перекинь мені 3 мільярди через пів години, а то я маю проблеми".

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"Насправді Лукашенко врятував Путіна. Але в першу чергу врятував себе. Тому й він проявив неймовірну переговорну активність", – підкреслив Геннадій Гудков.

Роль Білорусі в розв'язанні конфлікту Пригожина з російською владою

Представник ГУР Андрій Юсов вважає, що білоруському диктатору вдалося використати "переворот" в Росії у власних інтересах. Завдяки вдалим перемовинам з Пригожиним він підняв ставки та покращив свою позицію.

Юсов також наголосив, що попри заяви про домовленості з Пригожиним про те, що він буде перебувати в Білорусі, наразі немає даних про те, що вагнерівці масово прибувають до Лукашенко.

Також видання CNN припускає, що Путін не пробачить Пригожина, навіть відпустивши його до Білорусі. Експерт видання вважає, що Пригожина можуть вбити в Білорусі.