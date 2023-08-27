Усе зрозумів і в останні хвилини думав про Путіна: Борис Джонсон прокоментував смерть Пригожина

Колишній британський прем'єр переконаний: Євгена Пригожина вбив Путін. Але і сам ватажок ПВК "Вагнер" чудово розумів це, падаючи в літаку.

Борис Джонсон написав велику статтю, в якій висловився щодо смерті Пригожина, а точніше – щодо того, хто вбив його. Часу, щоб зрозуміти, хто вкоротив йому віку, Пригожин мав небагато, але достатньо. Отакий парадокс.

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Думка Джонсона щодо загибелі ватажка ПВК

Колишній прем'єр Великої Британії називає Пригожина бандитом, але такі самі епітети він адресує і ймовірному вбивці – Путіну. Працюючи із Путіним дуже довго, Пригожин не міг не знати, що очікує на тих, хто не підкоряється наказам диктатора.

Джонсон поетично написав, що прихована рука Путіна спрямувала Пригожина у вогняній кулі вниз до пекла.

Він розумів, що відбувається, бо останні кілька тижнів, мабуть, у глибині душі чекав, що це станеться – або так, або щось дуже схоже на це. Пригожин знав, що сталося, як і всі ми, чи не так?

– запитує він.

На думку експрем'єра, не так важливий технічний бік злочину, як той, хто це скоїв. А до вбивства Пригожина як мінімум були отруєння Олександра Литвиненка і Сергія Скрипаля, вбивство Бориса Нємцова і Анни Політковської.

Коли детонація висмоктала повітря з салону літака, я б'юся об заклад, що останньою думкою в приреченій на загибель черепушці Пригожина була "Путін!" А їй передувала одна з численних лайок, якими так вільно володів колишній тюремний в'язень і продавець хот-догів,

– емоційно пише Джонсон.

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Пригожин принизив свого боса і покровителя:

Його люди йшли на Москву, і наляканий президент, імовірно, втік би з власної столиці.

Вагнерівці захопили ключове місто Ростов без жодного пострілу, а жителі їм не опиралися.

Члени ПВК "Вагнер" убивали своїх співвітчизників у самій Росії – збивали гелікоптери та літаки.

Як розмінну монету вони здобули ядерну базу.

Зухвалі вчинки вагнерівців продемонстрували, що держава в Росії не має монополії на насильство.

Таким чином Пригожин висміяв владу та став загрозою для путінського режиму – приводів для помсти більше ніж достатньо. Хоча Пригожин ніби повірив Путіну, та в глибині душі розумів, що живе у борг. Такі вчинки не прощають.

Дивлячись на моторошні кадри того, як літак по спіралі падає на землю, ми стаємо свідками чогось історичного. Це насильницька ліквідація – по телевізору – своїх ворогів чинним главою держави. Я не можу пригадати іншого прикладу такої показної і нічим не стримуваної жорстокості з боку світового лідера – не за нашого життя,

– підкреслив Борис Джонсон.

Колишній прем'єр Великої Британії наголосив: маски зірвано, Путін – злочинець. Хоч усе це схоже на гангстерську драму, в Росії це можуть сприйняти як вияв сили Путіна: мовляв, подивіться, як він розправився із суперником.

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Загибель Пригожина невипадково сталася під час саміту БРІКС: ці країни менш демократичні, тож кремлівський диктатор може бути їм корисним. Росія продає зброю і направляє своїх найманців, не дуже опікуючися тим, в кого стріляє ця зброя і як "працюють" найманці.

Якщо Путін переможе Україну – це стане катастрофою для демократії. Тому треба зосередитися на допомозі Україні в її боротьбі проти Росії, переконаний Джонсон. Війна вчить, що Путіну не можна вірити, а українців не можна недооцінювати.

Що буде далі – питання відкрите

Життя має свої метафори. Путін підніс Пригожина, пригрів його, дав йому заробити і уславив – і він же за слушної нагоди жбурнув його вниз, подалі від небожителів, буквально з неба. Коло замкнулося.

Що цікаво, жодних заколотів "осиротілі" вагнерівці не підняли – хіба що підсвітили вікна у вигляді хреста в будівлі центру ПВК. Були повідомлення, що їхній табір під Осиповичами розбирають, а їхні кладовища бетонують.

Володимир Путін назвав Пригожина людиною складної долі, яка багато разів помилялася в житті. Самопроголошений президент Білорусі сказав, що жодних гарантій ватажку вагнерівців не давав, а от Дмитро Пєсков не може спрогнозувати майбутнє членів ПВК – їх не існує юридично.