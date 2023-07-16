Пригожина могли вже вбити, – ексспівробітник КДБ проаналізував жалюгідне фото в трусах

Заколот, який влаштував Пригожин у Росії, показав багато слабких місць Путіна. Через це російський диктатор міг розправитись зі своїм колишнім "кухарем".

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. На його думку, принизливі фото Пригожина, які нещодавно з'явились у мережі є не дуже переконливим свідченням, що з ним все гаразд.

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Пригожина могли ліквідувати

У Владіміра Путіна й близько немає такої підтримки від людей та близького оточення, хоч як би потужно не працювала його пропагандистська машина. Те, що це викрив Пригожин, для диктатора стало справжньою зрадою.

Я переконаний, що Пригожин вже вбитий,

– зазначив Сергій Жирнов.

Зауважимо, що буквально два дні тому, 14 липня, в мережі з'явилось екстравагантне фото Євгенія Пригожина. На ньому видно, як Пригожин сидить на солдатському ліжку і білизні та махає рукою на камеру. Є різні версії стосовно дати і обставин, за яких це фото могло бути зробленим.

Цілком імовірно, що його опублікували саме в цей час, аби спростувати чутки про можливу смерть очільника ПВК "Вагнера".

"Намет пісочного кольору. Найімовірніше, зроблена в сирійській чи африканській пустелі. Там позаду є віконечко з емблемою та надписом англійською мовою. Сумніваюсь, що йому в Білорусі йому потрібно було вішати надпис англійською на наметі", – наголосив ексрозвідник.

Походні умови, які чітко простежуються на фото, могли бути в Пригожина і на українських територіях. В будь-якому випадку, є великі сумніви щодо того, що фото зроблене нещодавно.

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Від Пригожина немає звичних звісток

Дивним є й те, що Євгеній Пригожин, як людина, що дуже полюбляла записувати відео- та аудіоповідомлення, за останні три тижні нічого не публікував. Тому одне фото, ще й доволі дивного характеру, не виглядає надто переконливим після майже місяця затишшя.

Або аудіо, або відео, ніяких фото (не публікував Пригожин – 24 Канал). Він навіть робив відео, як особисто везе контракт в якусь експедицію міноборони. Це робота кур'єра, а тут начальник-мільярдер їде в МО як кур'єр передати якийсь папірець,

– зауважив Жирнов.

Зважаючи на це, відсутність звичних для Пригожина відео- чи аудіофайлів справді викликає багато запитань та сумнівів. Зокрема, де саме він перебуває та чи взагалі досі живий.

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