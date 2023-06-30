Смертник чи переможець: що очікує на Пригожина

Після одноденного походу Євгєнія Пригожина на Москву досі невідоме його точне місцеперебування. За домовленостями, про які мовилося раніше, ватажок вагнерівців може перебувати в Білорусі. Утім, у будь-якому разі йому варто дуже сильно попіклуватися про власну безпеку.

Про це 24 Каналу сказав американський політолог Раміз Юнус. Він припустив, що може очікувати на Пригожина далі.

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Російська традиція

В українській розвідці кажуть, що ФСБ отримала наказ ліквідувати Пригожина. І це російські спецслужби цілком ймовірно можуть зробити саме у Білорусі. Зокрема, ексглава ЦРУ Девід Петреус порадив Пригожину перебувати подалі від відчинених вікон.

"Я з ним погоджуюся. Бо в Росії є гарна традиція, коли хтось випадає з 11 чи 14 поверху", – підкреслив політолог.

Раміз Юнус про подальшу долю Пригожина: дивитись відео

Смертник чи переможець

Востаннє Пригожин публічно з'являвся увечері 24 червня після фіналу свого невдалого повстання. Далі, за ймовірними домовленостями, він мав поїхати до Білорусі. 27 червня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що літак Пригожина здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом. Згодом диктатор Алєксандр Лукашенко заявив, що ватажок вагнерівців разом зі своїми найманцями буцімто дійсно перебувають у Білорусі.

Тема Білорусі "палена". Далеко не випадково Лукашенко активний в інформаційному полі. Значить йде цілеспрямована дезінформація і вони хочуть, щоб цьому повірили. Коли хочуть зробити певну роботу, то на цю тему не говорять і взагалі не показують для того, щоб не було витоку інформації,

– припустив політолог.

Він додав, що Пригожин наразі отримав великий авторитет. І він сам це розуміє. Тепер йому вже нікуди відступати. Подальша доля вагнерівця залежатиме від фіналу "протистояння", яке наразі відбувається.

"Він сьогодні, як смертник, але може опинитися і переможцем", – резюмував Раміз Юнус.

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