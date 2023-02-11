Навіть не згадувати: про ватажка "Вагнера" Пригожина пропагандистам у Росії наказали забути
Лідер ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин все частіше з'являється у засобах масової інформації та перетягує канат на себе. Це, очевидно, не подобається Кремлю, зокрема, Путіну та міністрові оборони Шойгу, тому вони "рекомендують" своїм пропагандистам не згадувати про нього взагалі.
Очевидно, в керівництві ворожої держави уже трапився розкол, адже російські "еліти" не можуть розділити між собою славу від "перемог", яких і так немає. Власне, 24 Канал з посиланням на джерела в спецслужбах інформує про те, що кремлівським пропагандистам наказали "прибрати" ватажка "Вагнера" з телеефірів та преси.
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Про Шойгу – лише добре, про Пригожина – ніяк
У розпорядженні редакції з'явилися методички, у яких чітко вказано, як потрібно кремлівським псам висвітлювати повномасштабну війну Росії проти України. Там мовиться не тільки про Пригожина, а й, скажімо, про колишнього командувача окупаційних військ Сєргєя Суровікіна. Його необхідно згадувати винятково в нейтральному контексті.
А от про лідера ПВК та його найманців наказано не говорити зовсім. У випадку, коли це неможливо, слід вживати формулювання "не учасники батальйону Пригожина", а – "добровольці штурмових загонів".
Не цитувати у матеріалах засобів масової інформації та на майданчиках у мережі Інтернет заяв Євгенія Пригожина щодо ситуації у зоні проведення "Спеціальної військової операції" на території України,
– йдеться у документі.
Також у темниках путінським псевдоінформаторам "пропонують" кожного разу акцентувати саме на "успішній роботі" глави міністерства оборони Шойгу. Пропагандисти мають постійно співати панегірики начальникові Генштабу Збройних сил Росії – себто новому командувачу окупаційних військ Валерію Герасимову – та його підопічним воєначальникам.
Пригожин збирається "захоплювати" Європу
- Попри очевидні непорозуміння всередині російських "еліт", ватажок "Вагнера" на людях натякає, що взагалі ні за що "не переживає". Власне, не так давно він навіть давав інтерв'ю, у якому своїм ротом озвучив чергову порцію маразму.
- Пригожин заявив, що на захоплення всієї України його найманцям може знадобитися до трьох років, однак на цьому вони не зупиняться та підуть далі на Європу – аж до протоки Ла-Манш.
- Сприймати це серйозно, очевидно, не слід, адже за рік від початку широкомасштабної війни окупантам не вдалось досягти жодних успіхів на полі бої. Розпад Росії не за горами й схоже, що до цього "докладаються" також всередині ворожої держави.